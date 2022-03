"The Batman", la nueva cinta del superhéroe de DC Cómics llega a la cartelera peruana este 3 de marzo, protagonizada por Robert Pattinson. | Fuente: Warner Bros.

Escrito por: Juan Abad Roca

@rocacollector / @juan_abad_roca

“The Batman”, la película más esperada por los fanáticos de los superhéroes se estrena este 3 de marzo ante una gran expectativa por el fandom del Caballero de la Noche, en donde su protagonista Robert Pattinson ha ido cambiando la percepción hacia su performance luego de haber sido vapuleado por protagonizar en el pasado la polémica película “Crepúsculo”.

Al mencionar el nombre de Batman no solo estamos hablando de un personaje de comics que ha trascendido a la pantalla grande con memorables películas a lo largo de su historia. Estamos hablando de una maquinaria impresionante de merchandising, de un fanatismo y culto de millones de personas seducidas por este mundo fantástico y por supuesto de la maquina de poder más grande que tiene DC Comics en su historia a lo largo de los más de 80 años de vida del personaje.





LA ESENCIA DEL DETECTIVE

La pesada mochila que contiene éxitos como la trilogía de Nolan, las películas dirigidas por Tim Burton y protagonizadas por Michael Keaton y el performance de Ben Affleck, catalogado como el Batman más similar a los cómics, son una carga para el director Matt Reeves y el actor Robert Pattinson quienes nos entregan una película distinta del encapotado de Gotham, con una faceta poco explorada en la pantalla grande pero que da la esencia vital del personaje en las viñetas, el Batman detective.

SI bien estamos acostumbrados a ver a Batman con trajes llamativos, gadgets sorprendentes para combatir el crimen, vehículos que solo el Hombre Murciélago podría poseer y una versatilidad para el combate cuerpo a cuerpo, este film nos mostrara la capacidad que Bruce Wayne posee para ir más allá de afrontar un peligro, su capacidad de investigación para resolver casos que ni el más experimentado criminalista podría desarrollar.

Es así que veremos los inicios del guardián de Gótica quien solo tendrá dos años patrullando la ciudad y donde poco a poco acumulando experiencias, aciertos y errores tendrá que forjar el carácter de su nueva identidad y darse cuenta que portar ese manto es ir más allá de la venganza.



UNA MOCHILA PESADA LLENA DE PREJUICIOS



Han sido 8 actores que han encarnado a Batman y Bruce Wayne respectivamente (Lewis G. Wilson, Robert Lowery, Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Ben Affleck) , de los cuáles las interpretaciones de Michael Keaton, Christian Bale y Ben Affleck han marcado la retina del fan de Batman, lo cual se convierte en un pasado muy reciente a tener en cuenta para el noveno interprete del héroe más popular de DC Comics, Robert Pattinson.



De más esta decir todo el rechazo que recibió Pattinson al ser anunciado como el nuevo actor de Batman, hecho que no desentono con experiencias previas que dieron vida al héroe enmascarado y es que el fandome por Batman es tan grande que las pasiones y odios que genera alrededor de sus historias, sobre todo cinematográficas, se desenvuelven de esta manera desde 1988, cuando luego de más de 25 años de no tener un Batman en las pantallas más que al recordado y querido Adam West con su serie sesentera, se comunico que Michael Keaton daría vida al hombre murciélago, en la recordada y ya legendaria Batman de Tim Burton. Prejuicios que desde ese entonces se han incrementado gracias a la aparición de las redes sociales pero que también han sido superados gracias a las actuaciones de los actores quienes tuvieron que encarnar a Batman.



LA SOMBRA DE BATFLECK



A pesar de no tener el físico de Ben Affleck, último Batman que genero la admiración de sus seguidores, Pattinson se ha sometido a una ardua rutina de ejercicios para tener un físico digno a su nuevo reto. La mochila se hace más pesada cuando recordamos que el Batman de Affleck era uno de los principales protagonistas del grupo coral de superhéroes de DC, "La Liga de la Justicia", film que sufrió varios imprevistos, ente los cuáles destacan el despido de su director Zack Snyder y de la mala relación que tuvo el nuevo encargado del film, Josh Wheedon, quien tuvo problemas con actores de la talla de Gal Gadot, Henry Cavill y Ray Fisher.



Esta versión de cines fue duramente criticada luego de haber sido estrenada, siendo uno de los fracasos en taquilla más grandes obtenido por Warner Bros y sus películas de superhéroes. Sin embargo, la pandemia nos trajo el corte realizado por Zack Snyder en un año donde el cine brillaba por su ausencia y los servicios por streming como HBO Max tomaron protagonismo.

"Zack Snyder Justice League" pudo lavar el rostro de los héroes más importantes de DC Comics logrando congraciar a estos personajes con sus fieles seguidores, los cuáles deseaban más del universo cinematográfico de DC creado por Snyder, impulsando movimientos a través de internet para continuar el sendero trazado por el también director de "Man of Steel" y "300".

Pero Warner Bros no les daría en la yema del gusto a los fans, por el contrario, continuarían con su nueva película “The Batman” y es así que el primer trailer que nos trajo el DC Fandome del 2021 sorprendió a todos, mostrándonos un Robert Pattinson visceral en su encarnación del caballero de la noche. Con solo dos minutos de trailer ya no importaba que este nuevo Batman no tenga nada que ver con todo lo establecido anteriormente en el universo de DC en el cine, solo importaba ver una nueva historia de Batman y su ya conocido universo oscuro, la crítica y los fans ya empezaban a mirar con otros ojos al ahora nombrado Robert Batinson.





UN NUEVO BATMAN EN TIEMPOS DE MULTIVERSOS

DC Comics, desde hace décadas, tiene acostumbrado a sus fans a reiniciar sus historias y dar nuevos enfoques a sus clásicos personajes: lo hemos vivido con las historias de "Crisis en Tierras Infinitas", el nuevo reinicio de los New 52 y hoy en día con el universo de "Rebirth" en los cómics.

Hoy, la gran pantalla apuesta por esos enfoques en donde varias tierras convergen y muestran a diversos personajes que podrían llevar el mismo nombre. Sin embargo, muestran diversas historias.

Marvel Studios, la vereda de enfrente, lo viene haciendo con sus nuevas entregas tanto en sus series por streaming en Disney+, así como en sus recientes películas y el éxito que viene logrando es abrumador. Un gran ejemplo es la recaudación y aceptación lograda por la última cinta protagonizada por Tom Holland, "Spider- Man: No Way Home".

DC no se ha quedado atrás, logrando presentarnos historias respetables en su universo de series de CW, con personajes como Flash, Arrow, Supergirl, Superman, Firestorm, entre otros. Sin embargo, será la nueva película de Flash en el cine, donde realmente veremos como se pone en acción la palabra multiverso para los personajes de DC.

La cinta protagonizada por Ezra Miller nos presentará a dos de los Batman más queridos en el cine. Por un lado, estará el Batman de Ben Affleck, quien al parecer le dirá adiós al personaje en esta cinta y por el otro traerán de vuelta al legendario Batman de los ochentas, Michael Keaton.

Ante esta premisa, la pregunta de qué pasará con el Batman de Pattinson nos acecha. Respuesta para aquella interrogante aún no la hay, sin embargo se ha confirmado que “The Batman” es una película que nada tiene que ver con lo antes planteado por las historias de DC en el cine y que de tener continuidad con alguna secuela o trilogía, poco o nada se verá mezclada con otras historias. Pero al ya estar inmersos en un mundo de multiversos en el cine y si el Batman de Michael Keaton ha vuelto, tal vez para quedarse, todo podría suceder.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home





Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).