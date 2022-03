The Riddler, el psicópata villano de "The Batman" interpretado por Paul Dano | Fuente: @TheBatman

No cabe duda de la excelente actuación de Paul Dano al interpretar a un diferente y psicópata 'The Riddler' para 'The Batman', una adaptación más cruda y desquiciada de su contraparte de los cómics, inspirada en distintos psicópatas de la vida real, tal como precisa Matt Reeves, quién se guió en asesinos seriales del calibre del 'Asesino del Zodíaco'.

Por si fuese poco, el aspecto del 'Acertijo' dista totalmente de su homónimo en los cómics, quien tiene un traje más amigable y llamativo, además de una actitud menos desquiciada a la de la película 'The Batman', siendo una especie de “justiciero” que busca el cambio en Gotham City, la cual esta plagada de corrupción y caos, incluso en los altos mandos como en las fuerzas policiales.

Por ello, realiza sangrientas escenas de crimen que son grabadas y enviadas a la polícia, en algunos casos, a los medios, con el fin de revelar las mentiras y tratar de equilibrar la balanza de la justicia de una forma muy retorcida.

El nuevo traje de "The Riddler" dista totalmente del personaje de los cómics | Fuente: @TheBatman

Un actor a la medida

Por ello, Paul Dano encajaba perfectamente con el papel ya que, no es la primera vez que interpreta a un psicópata oculto en apariencias, la primera vez que realizó esta clase de personajes fue de la mano de Dennis Villaneuve en 'The Prisoners', donde interpreta al misterioso Alex Jones, un joven con aparente discapacidad mental que será investigado por un detective y dos padres que harán lo que sea por encontrar el paradero de sus hijas que han sido secuestradas. Paul Dano, en esa ocación da cátedra de sus dotes como artista, ya que logra conectar con el espectador, quien en muchas ocasiones, duda de la culpabilidad del personaje.

Las palabras de Dano

Dano, quien estudió a detalles su adaptación de Edward Nygma a la gran pantalla, en una reciente entrevista, buscó adentrarse en la mente de su personaje y analizar el trauma de 'The Riddler':

"Robert Pattinson, ese traje y la imagen de Batman tuvieron un lugar especial en mi pared durante la mayor parte de esa sesión. Interpretar a Bruce Wayne es una sensación muy diferente. Entonces, desde mi punto de vista, hay una diferencia bastante, bastante grande. Matt Reeves y yo hablamos inicialmente sobre el héroe y el villano y los dos lados del trauma. Porque Batman nació del trauma de la muerte de sus padres y todavía está luchando con eso, especialmente en esta película, creo. Y tal vez como Enigma en esta película, ese es el tipo de semilla emocional central a partir de la cual crece todo lo demás y creo que así es como puedes encontrar tu camino. Luego, desafortunadamente, va a donde va".

Dano, ha logrado cautivar a los fanáticos del Hombre Murciélago, quienes esperan una próxima pelicula de Batman en la gran pantalla, esta vez con 'The Riddler', posiblemente encontrando un aliado del crimen. Además, al finalizar la película nos muestran un mensaje al mismo estilo del programa encriptado de 'The Riddler' que usó para conectar con Batman y un público seguidor de sus enfermizos hechos, la breve frase dice: “Adiós <?>”. Abriendo las puertas a un posible regreso de Edward Nygma a las calles de Gotham City.

