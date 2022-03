The Batman | Fuente: Warner Bros.

La nueva película "The Batman", dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, llega esta semana a las salas de todo el mundo. La emoción de los fans, quienes esperan poder conocer más sobre esta nueva versión, logró un récord de ventas antes de su estreno.

Con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, Warner Bros. ha confiado en la visión de Reeves para relanzar la franquicia de DC Comics tras los resultados regulares de las últimas entregas de "Justice League", "The Suicide Squad" y "Birds of Prey".

¿QUÉ DICEN LAS PRIMERAS CRÍTICAS SOBRE 'THE BATMAN'?

El avant premiere se realizó hace unos días y en distintas partes del mundo se llevaron a cabo las funciones para la prensa especializada, por lo que las primeras críticas de la nueva cinta del "Caballero de la Noche" ya son públicas y todo apunta a que se trata de una de las mejores películas de DC de todos los tiempos.

Antes de hacer un repaso por las primeras críticas, cabe precisar que "The Batman" cuenta con una calificación del 96% de aceptación en Rotten Tomatoes, sitio especializado en reseñas de cine y televisión.



Allison Rose (FlickDirect)

"La dirección y la interpretación de Pattinson hacen de Batman una de las películas que atraerá a las masas".

Fico Cangiano (CineXpress)

"Una de las mejores historias de Batman jamás contadas en una película".

Edward Douglas (The Weekend Warrior)

"Una pieza épica de maestría cinematográfica que trasciende los orígenes del cómic, convirtiéndola en una película que debería elevar a Matt Reeves a su merecido estatus de visionario".

Ian Sandwell (Digital Spy)

"The Batman es una nueva versión fascinante, escalofriante y fresca del icónico héroe de DC que te dejará desesperado por volver a visitar este mundo impecablemente diseñado".

Ben Rolph (Discussing Film)

"Robert Pattinson ofrece una interpretación moderada, aunque a veces desenfrenada y explosiva, como Batman".

Douglas Davidson (Elements of Madness)

"¿Qué es la venganza sino un ciclo interminable de violencia? Aquí es donde Reeves y el co-guionista, Peter Craig ("The Town"), encuentran su voz. Su perspectiva única sobre The Bat, creando "The Batman" para una nueva generación".

Josh Wilding (ComicBookMovie.com)

"The Batman es una obra maestra cinematográfica, arrolladora. Es tanto la mejor película de DC como una de las películas de cómics más cautivadoras, implacables e inolvidables jamás realizadas".

Sheraz Farooqi (CinemaDebate)

"Batman es audaz, brutal y resume una estética gótica. En un clima de películas de superhéroes donde los cameos y las secuencias cargadas de CGI son comunes, Matt Reeves responde con el cine. Simplemente una de las mejores películas de DC de todos los tiempos".





Perri Nemiroff (Independiente)

"Matt Reeves ofrece una destacada película de Batman. Es un misterio oscuro y seductor que profundiza en el trauma de Bruce Wayne, cómo lo ha moldeado y cómo elige seguir adelante".

Kevin N. Laforest (Extra Beurre)

“Una historia ultra oscura de crimen y corrupción, tanto visual como temáticamente”

Alex Stedman (IGN)

"The Batman es un thriller de crimen psicológico apasionante, hermoso y, a veces, genuinamente aterrador que le da a Bruce Wayne la historia de detectives que se merece. Robert Pattinson es genial como un Batman muy roto, pero son Zoe Kravitz y Paul Dano quienes se roban el show".

David Ehrlich (IndieWire)

"The Batman está tan ansiosa por desdibujar la línea entre una película de superhéroes y el cine neo-noir que no es particularmente buena para ser ninguna de los dos cosas".

Todd Gilchrist (The Wrap)

"Reeves extrae todos los matices filosóficos disponibles de esta historia y sus personajes, al mismo tiempo que logra ofrecer algunas secuencias de acción absolutamente fantásticas".

Charles Pulliam-Moore (The Verge)

"Se siente como una entrada menor, en cuanto a sustancia, en el gran canon cinematográfico de Batman. Es un regreso perfectamente aceptable a Ciudad Gótica con un auto elegante a cuestas, pero no es la sacudida absoluta que necesita la asediada franquicia del murciélago".

Ross Bonaime (Collider)

"Reeves ha hecho la mejor película de Batman desde 'The Dark Knight', con un mundo rico y cautivador que revigoriza a personajes que ya hemos visto en la pantalla una y otra vez".

Alejandro G. Calvo (SensaCine)

"Es un hit en toda regla... es un thriller súper potente con las formas de cine negro contemporáneo y con toques de terror que recuerda por momentos a David Fincher".

