"The Batman": Warner Bros. compartió nuevos afiches de la película.

El 3 de marzo se estrena “The Batman”, la nueva película del “Caballero de la Noche”, que tendrá como protagonista a Robert Pattinson, como Batman y a Zoë Kravitz, en el rol de Catwoman (Gatúbela). El miércoles 19, a través de su cuenta de Instagram, Warner Bros. Pictures compartió dos nuevos afiches de la cinta.

En el primero, se ve la mitad del rostro de Batman y un texto en la parte superior que dice "Unmask the truh" (“Desenmascara la verdad). Este post va acompañada del texto: “La venganza se encuentra detrás de la máscara”.

En el segundo póster, se ve a Batman y Catwoman de perfil, mirando Ciudad Gótica desde lo alto. El poster no lleva ningún mensaje, pero el post de Instagram sí: “The Bat and the Cat - it’s got a nice ring to it”; (“El murciélago y la gata - suena bien”). Esta frase es tomada del último tráiler de la película, que justamente se titula así.

'The Batman': película con Robert Pattinson estrena explosivo y esclarecedor tráiler

'The Bat and the Cat' ("El murciélago y la gata"), así se titula el nuevo tráiler de 'The Batman', sin dudas una de las películas más esperadas del 2022. Este nuevo avance de la cinta protagonizada por Robert Pattinson aclara bastante más la trama.

Al inicio de tráiler, vemos a Bruce Wayne ser recriminado por no haber hecho por Ciudad Gótica tanto como sus padres. Sin embargo, más adelante, todo parece indicar que la trama principal del filme estará vinculada con un secreto de la familia Wayne.

“Todos estos años me mentiste, Alfred”, dice un furioso Bruce. “Todos tenemos nuestras cicatrices… Usted es todavía un Wayne”, le responde el fiel mayordomo. En otro momento, Catwoman, interpretada por Zoë Kravitz, le dice “Todo se trata de los Wayne”. Otra razón para suponer por dónde nos llevará esta película.

Este secreto sería el gran motivo del Acertijo, que será interpretado por Paul Dano, para hacer arder Ciudad Gótica, con la ayuda de un ejército de encapuchados, como se puede ver en el avance. “Estoy aquí para desenmascarar la verdad sobre esta cloaca que llamamos ciudad. Tú también eres parte de esto”, le dice a Batman, tras lo cual le revela que conoce su verdadera identidad.

El encuentro entre Batman y Catwoman también saca chispas en el tráiler. No solo se enfrentan en una pelea, también parecen vincularse sentimentalmente, al punto de que el personaje de Robert Pattinson le revela su identidad al de Zoë Kravitz. “El murciélago y la gata… suena bien” dice esta última.

