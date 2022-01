Michael Keaton elogia al director de "The Flash", Andrés Muschietti. | Fuente: Composición / Warner Bros.

En noviembre de este año llegará a la pantalla grande “The Flash”, película de DC Cómics que marcará el retorno de Michael Keaton como Batman. En una reciente entrevista, el actor elogió el trabajo de su director, el argentino Andrés Muschietti.

“Simplemente entré y me divertí. ¿Y por qué no? Sabes, quiero decir, el director Andy Muschietti es fantástico y es realmente creativo. No sé. Es divertido”, comentó Keaton en The Jess Cagle Show, cuando le preguntaron sobre el llamado para ponerse de nuevo el traje del “Caballero de la Noche”.

Como bien se sabe, Michael Keaton interpretó a Batman en dos oportunidades, bajo la dirección del genial Tim Burton. A inicios de este año, el actor explicó que no continuó interpretando al superhéroe por desavenencias con el nuevo director de entonces, Joel Schumacher, quien buscaba darle un tono menos oscuro.

Michael Keaton no será el único Batman de “The Flash”, Ben Affleck también volverá a vestirse de negro, en un universo que ya lo ha visto en “Batman vs Superman” y en “Justice League”. Definitivamente, los multiversos siguen marcando la tendencia en las películas inspiradas en superhéroes de los cómics.

De acuerdo a un comunicado de prensa de Warner Bros., Michael Keaton se unió al elenco de “Batgirl”, película que se estrenaría a fines de 2022 o inicios de 2023 a través de la plataforma HBO Max. ¿Hará de Batman?

Pero en lo referente a superhéroes, Keaton no solo ha interpretado al “Caballero de la noche”. En el 2014, lo vimos protagonizando “Birdman”, en un rol muy similar al del “hombre murciélago”, aunque de corte más irónico. Y en el 2017, al villano el Buitre en “Spider-Man: Homecoming”.

