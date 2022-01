¿Qué pasó en los episodios 2 y 3 de "Peacemaker"? | Fuente: HBO Max

Mucha acción y situaciones algo forzadas caracterizan los capítulos dos y tres de “Peacemaker”, la nueva serie de HBO Max y DC Cómics. Lo primero es excelente, teniendo en cuenta que en el anterior episodio hubo bastante información que procesar. Lo segundo, no tanto: si bien calza bien con el absurdo que enarbola la serie, le quita algunos puntos a la calidad de la trama.

El segundo capítulo comienza donde quedó el primero, con Peacemaker pidiendo ayuda a Emilia Harcourt, su compañera de equipo, ante la inminente llegada de la policía. Recordemos que hizo explotar a su ligue, pero también su propio automóvil, lo cual será una pista para los agentes.

Peacemaker volverá al apartamento y, en un acto de necedad, robará los discos de glam metal que tan buenos recuerdos le trajeron, y un extraño artefacto. En su torpe intento escape, se verá rodeado por un grupo de policías, pero llegará Harcourt a su rescate, y los pondrá a dormir con dardos somníferos.

En tanto Murn, el líder del equipo, ya al tanto de la situación, pedirá al “cerebro” Economos borrar todo rastro que pueda vincular a Peacemaker con el automóvil. Y aquí viene el primero momento forzado de la historia: a Economos no se le ocurrirá mejor idea que cambiar la propiedad del auto al padre de Peacemaker, que será interrogado por la policía al día siguiente.

El segundo momento forzado de la historia sucede cuando Peacemaker revela que dejó que su ligue, identificada como Annie Sturphausen, leyera los documentos ultrasecretos del Proyecto Mariposa. Esto se producirá después de que los miembros del equipo se pregunten quién pudo filtrar la información y se culpen entre ellos mismos. Una vez solo en casa, Peacemaker sufrirá una crisis existencial debido al error cometido y echará a llorar.

Nuevos personajes

Los agentes de Song (Annie Chang) y Fitzgibbon (Lochlyn Munro) son los que llegarán a la escena del crimen, perseguirán a Peacemaker, y luego pondrán a su padre tras las rejas, al haber sido identificado (también de manera forzada, aunque graciosa) como el culpable de la muerte de Annie Sturphausen, quien resultó ser una “mariposa” (para saber qué es una mariposa, continuar leyendo).

Song es una agente bastante aguda y determinada. No se inmuta cuando ve a uno de los policías coger con espanto la piel desprendida del rosto de la difunta Sturphausen; tampoco se amilana ante los comentarios racistas del padre de Peacemaker. Mientras que Fitzgibbon luce más bien relajado, pero siempre siguiéndole el paso a su compañera y apoyándola en todo momento.

Otro nuevo personaje es “Vigilante” (Freddie Storma), quien se autoproclama el mejor amigo de Peacemaker. Él llega cuando este se encuentra llorando desconsolado por haber metido la pata. Vigilante es un completo idiota, no solo se come la excusa de Peacemaker de que no lloraba, hacía ejercicios faciales; sino que también tiene un pésimo criterio al momento de “hacer justicia”: todos merecen morir, desde un asesino en serie hasta quien hace un grafiti en la calle.

Un personaje que no es nuevo, pero al que llegamos a conocer mejor al final del episodio es el padre de Peacemaker, a quien nos referiremos desde ahora como “White Dragon”, el nombre con el que lo llaman los supremacistas blancos de la carceleta donde va a parar, quienes no dudan en postrarse ante él y hacerle una reverencia al final del episodio.

Vigilante, el "mejor amigo" de Peacemaker, es interpretado por Freddie Storma.

Episodio 3: “Más vale un Goff muerto”

En el tercer capítulo, el equipo liderado por Murn y Peacemaker sale en búsqueda de su primer objetivo: el senador Royland Goff. De este se dice que es un radical del cambio climático, y allí salen a relucir de nuevo los prejuicios del antihéroe, quien obviamente cree que el calentamiento global es una farsa.

Sin embargo, también sale a relucir su moral: al ser advertido de que debe matar al senador junto con su esposa y pequeños hijos, en caso sean mariposas (calma, ya sabremos qué es una mariposa), le entra una duda que se concretará más adelante, cuando los tenga en la mira.

En este capítulo se darán dos acercamientos más amicales que íntimos. Primero Murn y Economos tendrán una conversación, donde el primero le revelará que trabaja para Amanda Waller para compensar sus actos del pasado. Mientras que Peacemaker y Harcourt hablarán sobre su infancia, y encontrarán cosas en común, como haber sido expuestos a armas desde muy chicos.





¿Misión cumplida?

Alas afueras de la mansión de la familia senador, cuando Peacemaker los tenga en la mira y desista de disparar, a pesar de haber corroborado que son mariposas (ya llegamos, paciencia), será Vigilante, que los siguió cautelosamente, quien dispare a matar, a todos salvo al senador, mientras canturrea. Algo que no dijimos de Vigilante al inicio es que se trata de un maniaco, y el mismo lo sabe; incluso en los postcréditos insunúa haber matado a su familia.

Cuando el senador Goff esté por morir, aparecerá un nuevo y poderoso personaje: Judomaster, interpretado por Nhut Le. Este hombrecillo de traje verde, a punta de patadas y llaves, se cargará a Harcourt, Peacemaker y Vigilante, y los dos últimos acabarán en el sótano secreto de Goff, quien, en una de las escenas más divertidas en lo que va de la serie, revelará la identidad de Vigilante, un joven llamado Adrian Chase, y lo torturará a vista y paciencia de Peacemaker.

Durante esta misión también se verá la reacción de dos miembros del equipo en situaciones límite. Mientras que Adebayo será incapaz de disparar a un hombre desarmado, un sorpresivo Economos atropellará a Judomaster y lo noqueará hasta dejarlo inconsciente.

Por último, en una operación de rescate dirigida por Murn, Peacemaker logrará liberarse y cargarse a Goff. Y ¡al fin!, sabremos qué son las mariposas: una especie alienígena, con forma de insecto volador y alas iridiscentes, que se aloja en el cerebro de sus huéspedes. También se revelará que se han expandido por los cinco continentes. Peace out.

