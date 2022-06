Christian Bale interpreta a Gorr, El Carnericero de los Dioses, en "Thor: Love and thunder"

El próximo 7 de junio es el estreno oficial de “Thor: Love and Thunder”, la nueva película de Marvel Studios, que marcará el debut de Christian Bale como Gorr, El Carnicero de los Dioses. En una reciente entrevista con el portal ComicBook, el actor habló sobre su participación en la cinta y las inspiraciones que lo ayudaron a dar forma a su personaje.

Al ser preguntado por el paralelo entre Thor y su personaje, quienes han perdido todo al inicio de la película, comentó en el tratamiento del dolor a través del humor radica la habilidad de su director, Taika Waititi:

“El enfoque es lidiar con ese dolor, por supuesto que con mucho humor; ahí está la brillantez de Taika. Y, sin embargo, también es tocante en cuanto a la sinceridad para lidiar con el dolor, el amor y la pérdida. Y creo que la gente encontrará que esto no es solo una gran montaña rusa y un momento increíblemente divertido, sino también muy conmovedor”.

La adaptación del Gorr de los cómics al cine

Gorr es un personaje relativamente nuevo, creado en 2013 por el escritor Jason Aaron y el dibujante Esad Ribic, quienes lo pensaron como un ser musculoso, que bajo su enorme manto lleva una suerte de tanga. Debido a que Christian Bale salía de hacer una película en la que no fue requerido el trabajo físico se buscó un plan b.

“La primera vez que me senté con Taika, le dije “¿en serio? No vayamos por allí”, comentó el actor sobre la tanga. También se olvidaron de la musculatura del personaje y se enfocaron en sus superpoderes, los cuales provienen de su Necroespada.

La inspiración para interpretar a Gorr

Para dar forma a sus personajes, se sabe que los actores buscan modelos a seguir. Al ser preguntado sobre de dónde sacó la inspiración para moldear a Gorr en “Thor: Love and Thunder”, Christian Bale respondió que tomó la inspiración de un clásico del terror, y de un video musical.

“Esta inspiración proviene de tantos lugares que es posible que ni siquiera te des cuenta de quién te estás inspirando. Pero muy directamente, miré a Nosferatu y el video musical de Aphex Twin "Come to daddy", que es uno de mis favoritos y de Taika”, explicó Christian Bale.

¿Volverá a interpretar a Batman?

Finalmente, el entrevistador quiso saber si, tras su regreso al mundo de los cómics, estaría dispuesto a volver a ponerse la capucha y capa negra de Batman. Y la respuesta del actor no fue del todo negativa, pero la dejó el tema en el campo de Christopher Nolan, director de la última trilogía del “caballero de la noche”.

“Para mí eso sería cuestión de Chris Nolan. Si alguna vez decidiera volver a hacerlo y si eligiera volver a cruzarse en mi camino, entonces sí, lo consideraría, porque ese siempre fue un pacto entre nosotros. Dijimos que solo haríamos tres y luego me dije a mí mismo que solo lo haría con Chris”.

