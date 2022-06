Natalie Portman regresa al Universo Marvel en "Thor: Love and Thunder"

Natalie Portman, que regresa al Universo Marvel con “Thor: Love and Thunder”, dio una entrevista a Variety, donde habló sobre convertirse en una superheroína, y sobre la transformación física por la que ha pasado para interpretar a la “Poderosa Thor”.

Al inicio de la entrevista, le preguntaron a la actriz a qué heroínas mujeres admiraba de niña, y ella respondió que en su época no había muchas, pero mencionó a la Mujer Maravilla, a quien admira hasta el día de hoy. De la actualidad, donde encuentra más opciones, señaló a Black Widow y a la Capitana Marvel.

Asimismo, indicó que, poder tener poderes, serían teleportarse, curarse, volar o poder subsistir bajo el agua.

¿Cómo llegó a blandir el martillo de Thor?

Natalie Portman comentó que Taika Waititi, el director de “Thor: Love and Thunder”, le explicó qué quería de su personaje, lo cual le provocó ciertos nervios, porque no había trabajado antes en películas de comedia, y porque sus compañeros Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Taika Waititi son bastante buenos en ello.

“Algo que siento sobre mi propia vida es que terminé en papeles muy serios, pero me siento mucho más boba en persona, y mis amigos siempre me dicen ‘eres una persona muy ridícula’. Y tengo mucho respeto, ahora más, por la comedia y la improvisación.

Sobre la transformación de su cuerpo para “Thor: Love and Thunder”

Para interpretar a su personaje en “Thor: Love and Thunder”, Natalie Portaman tuvo que ganar masa muscular. Para ello, trabajó desde meses antes de iniciar el rodaje con la preparadora física Naomi Pendergast, pero también dijo que recibió ayuda de Chris Hemsworth, lo cual le hizo notar el inmenso trabajo que no solo él, sino otros actores con los que ha trabajo a lo largo de su carrera ponen en su físico.

“Todas estas personas con las que he trabajado en las películas de Star Wars y estas películas de Marvel han estado haciendo ejercicios, entrenamientos de coreografía de acrobacias… han dedicado todo este tiempo extra. Trabajar en un papel es súper divertido y me siento afortunada, pero también hay una cantidad significativa de trabajo”, comentó la actriz.

Finalmente, al ser preguntada sobre su forma de ver a las súper heroínas, Natalie Portman explicó que se espera de ellas lo mismo que de un hombre; sin embargo, opinó que estas pueden ser de muchas maneras, pero siempre deben estar enfocadas en hacer el bien.

