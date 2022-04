Los protagonistas de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, hablaron sobre la película.

El 6 de mayo es el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la esperada película de Marvel Studios, en la que Benedict Cumberbatch estará acompañado por Elizabeth Olsen, en su rol como Bruja Escarlata. En un reciente video subido a YouTube, los actores y su director, Sam Raimi, nos dieron un adelanto de lo que nos espera.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es la segunda película de la fase cuatro de Marvel (la primera es “Eternals”) y su protagonista, Benedict Cumberbatch, la ve cómo la más fantástica: “Es bastante emocionante hacia dónde vamos en esta película. Es la nueva fase más fantástica de Marvel”.

Elizabeth Olsen, por su parte, nos dio una idea de lo que hará tanto su personaje, Wanda Maximoff, como el de Benedict al ir desplazándose por el Multiverso: “En la historia vamos saltando por diferentes universos. Pero desbloquear el Multiverso crea una gran caja de Pandora”.

Mientras que otro de los actores principales, Benedict Wong, quien retoma el papel de Wong, comentó que los héroes estarán en un territorio desconocido, lo cual dejará a los espectadores boquiabiertos, ya que estas nuevas realidades abrirán la puerta a nuevos personajes.

Además, Benedict Cumberbatch adelantó algo que ya se pudo ver en el tráiler: Doctor Strange se enfrentará a diferentes versiones de sí mismo, lo cual le dará un tono más oscuro al filme.

Benedict Cumberbatch sobre Sam Raime: “Es un maestro”

El protagonista de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Benedict Cumberbatch, también tuvo elogiosas palabras para San Raimi, el director de la película, a quien llamó un maestro en lo que hace.

El director también tomó la palabra en el video subido a YouTube por Marvel para anunciar que será una película larga. “Contar esta historia fue un esfuerzo gigantesco. Tenía que ser larga, porque no solo tiene que pintar una imagen de nuestro universo, sino también de múltiples universos”, explicó.

Además, indicó que era la gran oportunidad para juntar a Doctor Strange con la Bruja Escarlata, “dos de los más poderosos superhéroes”.

Y añadió que es una película para los fans: “Queríamos que los fanáticos dijeran "¡Oh, qué genial!" Quiero decir, ese realmente era nuestro objetivo. Queríamos darles a los fans lo que querían, no solo exactamente lo que esperaban”.

