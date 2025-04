'Thunderbolts*': así suena la película "más humana" de Marvel, según Son Lux [ENTREVISTA]

RPP conversó con Son Lux, responsables de la banda sonora de Thunderbolts*, una que va más allá de la acción para acompañar el dolor, la rabia y las cicatrices de sus protagonistas. La película llega a los cines de Latinoamérica este miércoles 30 de abril.

Cuando se estrenó el tráiler de Thunderbolts* durante el Super Bowl en febrero, una de las grandes sorpresas fue descubrir que Son Lux, la banda experimental detrás de la aclamada Todo en todas partes al mismo tiempo (2022), estaría a cargo de la música. Aquello ya era una señal de que estábamos ante una apuesta distinta del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Y no es exageración. Ryan Lott, Rafiq Bhatia e Ian Chang forman una de las agrupaciones más innovadoras de la música contemporánea. Su trabajo previo les valió una nominación al Oscar en 2023 a Mejor Banda Sonora, y ahora Marvel les dio carta libre para construir un universo sonoro desde las emociones más crudas de un equipo de héroes para nada convencional.

“La invitación a formar parte del universo Marvel fue una experiencia increíble para nosotros”, comenta Ryan Lott, teclado y voz de Son Lux, durante una entrevista con RPP. “Una en la que pudimos ser como una nueva versión de nosotros mismos, pero también tal como somos. Y creo que eso es mérito tanto de Jake Schreier, nuestro director, como de Marvel”.

El sonido roto de Thunderbolts* y Son Lux

La música de Son Lux, tanto la que compusieron para cine como en sus propios discos, tiene un enfoque marcado en las emociones y no tanto en los géneros, según comenta su guitarrista Rafiq Bhatia. “Muchas veces juntamos cosas que no necesariamente encajan, o que el mundo te dice que no deberían encajar, y encontramos formas de hacerlas funcionar juntas”, explica.

Esa filosofía define su música y conecta con los protagonistas de Thunderbolts*: un grupo de antihéroes marcados por el arrepentimiento. “Es una historia muy humana, con personajes complejos y llenos de matices”, añade Bhatia. “La música representa nuestra forma de trabajar: hay luz, oscuridad, todo está presente, y todo se resalta mutuamente para dar algo que se siente complejo y personal”.

Ryan Lott, Rafiq Bhatia e Ian Chang forman Son Lux, banda de música experimental con tintes de electrónica y post-rock.

Un laboratorio en Abbey Road

Para capturar ese universo emotivo, Son Lux fue más allá de sus sintetizadores. Trabajaron con la London Contemporary Orchestra, una de las agrupaciones más experimentales del Reino Unido, y grabaron en un lugar con mucha historia: los estudios Abbey Road, donde The Beatles redefinieron la música en la década de 1960.

“Hacer esta película realmente nos conectó mucho”, recuerda el baterista Ian Chang. “Una de las primeras ideas que quisimos explorar -porque como banda siempre estamos en un proceso de exploración- fue la oportunidad de trabajar con una orquesta completa. Fue un sueño, algo que se siente a lo largo de toda la banda sonora y de la película".

Grabaron múltiples sesiones: algunas para obtener material temático y manipularlo digitalmente, y otras más tradicionales. Pero siempre con un mismo objetivo: crear un puente entre lo clásico y lo contemporáneo, entre la potencia del sonido orquestal y la intimidad de lo electrónico. “Todos estos elementos se entretejieron y eso nos emocionó muchísimo”, agrega.

Son Lux también compuso la banda sonora de 'Todo en todas partes al mismo tiempo', nominada al Oscar en 2023.

Melancolía, trauma y redención: así suena Thunderbolts*

A diferencia de otras entregas del UCM, Thunderbolts* no se centra únicamente en misiones o batallas épicas. Esta historia se adentra en el trauma, el arrepentimiento, la redención y la posibilidad de encontrar esperanza incluso en medio de la oscuridad.

“Nos encanta cuando algo suena melancólico. Por alguna razón, cuando hacemos música, tiende a sonar un poco triste”, confiesa Ian Chang. “Y creo que eso encaja muy bien con esta película”.

Si algo define la música de Thunderbolts* -y el estilo de Son Lux en general- es precisamente esa melancolía: una tristeza contenida y elegante que actúa como hilo conductor entre los personajes y sus conflictos internos. “Sentimos que eso conectó profundamente con nuestra manera de hacer música”, concluye.

Dirigida por Jake Schreier, la película sigue a un grupo de héroes y villanos marginados bajo el mando de Valentina Allegra de Fontaine.

