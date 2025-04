'Thunderbolts*': fecha de estreno, reparto y todo sobre la nueva película de Marvel con Florence Pugh y Sebastian Stan

Con un elenco liderado por Florence Pugh, la nueva película de Marvel llega en mayo de 2025 para explorar el lado más oscuro del UCM con un equipo de marginados que lucha por redimirse… o destruirlo todo.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) vuelve a elevar la apuesta en Thunderbolts*, la película que pondrá fin a la Fase 5 y dará pie a una nueva etapa. Si Capitán América: un nuevo mundo trajo de regreso a un héroe ejemplar como Sam Wilson, esta cinta gira el timón hacia el caos: una nueva formación con personajes que están lejos de ser modelos a seguir. ¿Será esta su redención?

Dirigida por Jake Schreier y producida por Kevin Feige, la cinta se perfila como uno de los estrenos más esperados del UCM en 2025. Promete acción, caos y profundidad emocional, con personajes que enfrentan su lado más humano. Además del regreso de Florence Pugh como Yelena Belova, también vuelve Sebastian Stan en el papel de Bucky Barnes, junto a otros rostros conocidos.

A continuación, todo lo que sabemos sobre Thunderbolts*...

La película sigue a un grupo de antihéroes en una misión peligrosa bajo el mando de Valentina Allegra de Fontaine.Fuente: Marvel Studios

¿Qué muestran los tráilers de Thunderbolts?

El primer avance apostó por la esperanza, con Nothing's Gonna Stop Us Now de Starship como banda sonora. Pero en su siguiente tráiler, el tono se vuelve más sombrío: Under Pressure, de Queen y David Bowie, acompaña escenas cargadas de tensión, dilemas morales y combates sin gloria.

Yelena Belova (Florence Pugh) toma el protagonismo absoluto. Enfrenta sus miedos, el peso de su pasado y el legado de su hermana, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Su aparición fugaz añade una carga emocional clave: la sombra de la Viuda Negra todavía pesa en el MCU.

Mientras el equipo lidia con la desconfianza interna y un mundo que no los quiere como salvadores, Bucky Barnes (Sebastian Stan) lanza una frase que resume su dilema: “El pasado no desaparece. Pueden vivir con eso… o hacer algo al respecto”.

Sebastian Stan regresa como Bucky Barnes, el Soldado del Invierno, enfrentando una nueva amenaza.Fuente: Marvel Studios

¿De qué trata Thunderbolts*?

Marvel Studios adelantó que Thunderbolts* sigue a un grupo de antihéroes reclutados por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) y el general Thaddeus "Thunderbolt" Ross (Harrison Ford). Su objetivo: detener a un villano cuyo verdadero plan aún es un misterio, en un mundo donde los héroes tradicionales ya no existen y la moralidad es un lujo.



Dirigida por Jake Schreier, la película sigue a un grupo de héroes y villanos marginados bajo el mando de Valentina Allegra de Fontaine.Fuente: Marvel Studios

¿Quiénes actúan en Thunderbolts*?

El reparto principal incluye a:

Florence Pugh como Yelena Belova

Sebastian Stan como Bucky Barnes / Winter Soldier

David Harbour como Alexei Shostakov / Guardián Rojo

Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent

Olga Kurylenko como Antonia Dreykov / Taskmaster

Lewis Pullman como Bob / Sentry

Geraldine Viswanathan como Mel

Chris Bauer

Wendell Edward Pierce

Hannah John-Kamen como Ava Starr / Fantasma

Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine

Florence Pugh vuelve como Yelena Belova, la hermana menor de Natasha Romanoff y líder del equipo en 'Thunderbolts*'.Fuente: Marvel Studios

¿Cuándo se estrena Thunderbolts*?

Tras varios cambios en el calendario, Thunderbolts* llegará a los cines de Latinoamérica —incluido Perú— el 30 de abril de 2025. En Estados Unidos y Canadá, el estreno será el 2 de mayo. Esta película marcará el cierre oficial de la Fase 5 del UCM y abrirá el camino hacia una nueva etapa de historias.

El elenco estelar incluye a figuras como Sebastian Stan, David Harbour y Harrison Ford, entre otros.Fuente: Marvel Studios

Mira el tráiler de Thunderbolts* a continuación...

