Película de los Thunderbolts ya tiene director y guionista. | Fuente: Marvel

Después de algunos rumores, finalmente Marvel Studios acaba de hacer oficial la puesta en marcha de la adaptación cinematográfica de Thunderbolts, confirmando el nombre de la persona que estará a cargo del proyecto.

De acuerdo al medio especializado Deadline, Jake Schreier, conocido por su trabajo en cintas como 'Un amigo para Frank' (2012) y 'Ciudades de papel' (2015), será quien estará al frente de la esperada película.

Por otro lado, el citado medio informó que el guion será del escritor de Black Widow, Eric Pearson, quien ya está trabajando en un borrador. Kevin Feige, por su parte, será el responsable de producir la adaptación cinematográfica.

¿QUÉ PERSONAJES ESTARÁN EN LA HISTORIA?

Cabe señalar que desde Marvel Studios han manejado el tema con bastante hermetismo, por lo que aún no se sabe mucho sobre la trama. Asimismo, otra de las dudas que tienen los fans es sobre los personajes que participarán en la historia.

Sin embargo, trascendió que la compañía ya tuvo contacto con algunas figuras que han trabajado para el MCU (Universo cinematográfico de Marvel) a fin de reservar un espacio en sus agendas para este proyecto, es decir, cuando comience el rodaje.

En el mundo de los cómics, la historia los Thunderbolts gira alrededor de un grupo de personajes que en algún momento de la historia del MCU se ha puesto del lado de los villanos, pero todos ellos reformados, que realizan una serie de misiones para el gobierno.

