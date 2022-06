La actriz de ascendencia pakistaní Iman Vellani da vida a Kamala Khan en la serie "Ms. Marvel". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Cindy Ord

Con 20 años, la actriz de ascendencia pakistaní Iman Vellani debuta en la pantalla chica nada menos que con el rol protagónico de "Ms. Marvel", la nueva serie de la franquicia liderada por Kevin Feige que este miércoles 8 se estrenó en la plataforma Disney+.

¿Cómo consiguió hacerse del papel este intérprete nacida en Ontario, Canadá? Todo ocurrió a raíz de un mensaje vía WhatsApp que alguien le envió "con la convocatoria de casting". "Decidí ir a la audición, porque había leído todos los cómics suyos cuando estaba en el instituto", contó al diario El Mundo.

Tan fan era Vellani de Ms. Marvel que incluso, cuando tenía 15 años, se disfrazó de esta superheroína. "Fui, hice la prueba... y sucedió. Y ahora estoy aquí, en el Universo Cinematográfico de Marvel. ¡Es una locura", señaló todavía asombrada de su propio destino.

Al recibir el guión, la actriz mencionó que era lo más parecido a leer "un cómic que aún no se había publicado". Una sensación "surrealista" le invadió en ese momento, que se disolvió cuando debió ponerse manos a la obra y trabajar en construir el personaje de Kamala Khan.

"Básicamente, tengo memorizados todos los cómics de Ms. Marvel", apuntó Iman Vellani como un detalle que la ayudó a definir su rol.





Identificada con Kamala Khan

En "Ms. Marvel", la protagonista es la adolescente Kamala Khan, primer personaje musulmán de la franquicia que admira a Capitana Marvel, la superheroína interpretada por Brie Larson. Iman Vellani, sin embargo, prefiere a Iron Man, pero eso no quita que se sienta identificada con su personaje.

"Kamala y yo somos muy parecidas, a un nivel casi celular. Vivimos como en paralelo, ella obteniendo sus superpoderes y yo este trabajo. Ambas cosas parecieron llegar de la mano. Realmente he profundizado en las cosas que he vivido y las he puesto en la pantalla", indicó.

Según Vellani, la comunicación con los directores y productores de "Ms. Marvel" fue "excelente" y la dejaron involucrarse en "el proceso de escritura" y hasta incluir historias de su vida real. "La implementamos en la vida de Kamala para, sencillamente, hacer que el personaje sea lo más auténtico posible", reflexionó.

Además, la joven actriz es consciente del cambio que representa su protagonista en la representación musulman dentro de una ficción occidental. Por ello, se aventuró a decir que Kamala Khan "será capaz de cambiar la perspectiva de cómo se ve a los musulmanes en los principales medios de comunicación". "O al menos es eso lo que espero", añadió.

"Hay tantos sudasiáticos y musulmanes increíbles y talentosos involucrados en el proceso creativo y en lo que se ve en pantalla... ¡Es refrescante ver esto en Hollywood!", dijo.

Iman Vellani hace su debut actoral en la serie "Ms. Marvel", estrenada este miércoles en Disney+. | Fuente: Marvel Studios

"Ms. Marvel" y su homenaje al fandom

En sus primeros episodios, "Ms. Marvel" le rinde tributo a sus fans. Un detalle que Iman Vellani consideró positivo, pues "supone mucho trabajo ser parte de este fandom y demostrar que eres más nerd que los otros nerds".

"Definitivamente, destacamos mucho de eso en la serie. Honramos a la cultura del aficionado marvelita y les animamos a que sigan haciendo lo que están haciendo. Porque Marvel son sus fans... y no estaríamos donde estamos sin ellos", manifestó.

En cuanto a trabajar con Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, Vellani comparó la experiencia con un "campamento de lucha". "Es estresante, es intimidante y es mágico", describió.

¿Habrá un futuro para una segunda parte de "Ms. Marvel"? Iman Vellani respondió: "Espero que tenga un gran futuro dentro del Universo Cinematográfico Marvel. ¡Pero ya veremos!". Mientras, se mostró entusiasmada por su participación en "The Marvels" junto a la Capitana Marvel y Monica Rambeau.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.