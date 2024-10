Dos amores y un polémico cambio instrumental: mira el nuevo tráiler de 'A Complete Unknown', el biopic de Bob Dylan

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Timothée Chalamet sorprende —una vez más— con su actuación de Bob Dylan en un nuevo tráiler de A Complete Unknown, el esperado biopic sobre el legendario músico estadounidense del director James Malgold. El filme biográfico llegará a los cines de Estados Unidos en Navidad, relatando los inicios del cantante y poeta en la década de los 60.

Precisamente, el video, subido a YouTube el último martes, muestra a Chalamet como un joven Bob Dylan, de 19 años, llegando desde Minnesota al West Village. El protagonista pasea por las calles de Nueva York con su guitarra acústica en la espalda.

Al ritmo de la canción ‘Girl From The North Country’, Bob Dylan está en un restaurante junto a su novia Sylvie Russo (versión ficticia de Suze Rotolo interpretada por Elle Fanning) mostrándole sus dudas para seguir componiendo. “A mí me gustan tus canciones”, le responde Russo a Dylan.

Seguidamente, se pueden ver escenas del también Premio Nobel de Literatura tocando dentro de un estudio y sorprendiendo a las radios de la localidad que quieren grabar con él. Es así como Dylan llega a presentarse en un anfiteatro de Nueva York donde conoce a Joan Báez (Monica Barbaro) con quien vive un romance dentro y fuera de los escenarios.

“Si quieres llamar la atención en el escenario, tienes que ser raro. Puedes ser lindo o puedes ser feo, pero nunca del montón”, le dice Bob Dylan a Sylvie Russo mientras caminan.

Monica Barbaro interpreta a la leyenda del folk Joan Báez en A Complete Unknown. | Fuente: Instagram (completeunknownfilm)

Tráiler muestra el controvertido cambio instrumental de Bob Dylan

El adelanto de A Complete Unknown también muestra la controversia musical que se vivió en Estados Unidos en 1965. Aquella vez, Bob Dylan tomó la decisión de pasar de hacer música folk con su guitarra acústica a usar la guitarra eléctrica para cambiar su estilo, lo que generó división entre sus fanáticos que lo consideraban una leyenda del folk estadounidense.

“Hay 200 personas en esa sala y cada una de ellas quiere que sea una persona distinta. Deberían dejarme ser. Sea lo que sea, ellos no quieren que sea yo”, expresa Dylan revelándose ante la presión de los fans y tocando su instrumento eléctrico, consiguiendo críticas y cancelaciones de contratos en disqueras.

En otra escena se ve al cantante tocando ‘Like A Rolling Stone’, un tema mucho más fuerte y desenfrenado que pega muy bien, pero que hace que Dylan olvide su pasado cuando llegó a Nueva York con una guitarra acústica. Este suceso muestra los cambios en el comportamiento del músico, lo que le genera rupturas y conflictos con la industria y el público que lo quiere ver.

¿Cuándo se estrena A Complete Unknown en los cines?

A Complete Unknown, la película biográfica sobre Bob Dylan, tiene programado su estreno en los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre de 2024. Esperando también su llegada a las salas de Latinoamérica, incluido el Perú.

Timothée Chalamet es un joven Bob Dylan en la nueva película de James Mangold. | Fuente: Searchlight Pictures

¿De qué tratará el nuevo biopic de Bob Dylan?

A Complete Unknown es una película biográfica musical de drama dirigida por James Mangold, basado en el guion de Jay Cocks basada en el libro de Elijah Wald de 2015, Dylan Goes Electric sobre la polémica respecto al cambio a la instrumentación amplificada eléctricamente por parte de Bob Dylan.

"Bob Dylan (Timothée Chalamet) se hizo un nombre en el mundo del folk a muy temprana edad con sus versiones acústicas. Así que, cuando en 1965, en el Newport Folk Festival, decidió conectar una guitarra eléctrica y usarla en su concierto, fue un duro golpe para los puristas del folk que veían el futuro del género en el joven”, se en la sinopsis oficial.

“Desde ese momento, la vida de Dylan cambió profundamente. Siendo atacado por un gran grupo de seguidores del folk que lo tachaban de traidor, haciendo que su carrera no volviera a ser la misma. Ese concierto fue clave, se declaró un músico independiente, y fue el comienzo de la voz de una generación", añade la trama del filme.

Timothée Chalamet como Bob Dylan y Elle Fanning como su novia de la juventud Sylvie Russo. | Fuente: Searchlight Pictures

¿Quiénes actúan en A Complete Unknown?

A Complete Unknown es protagonizado por Timothée Chalamet como Bob Dylan. El actor francoestadounidense estará acompañado de Mónica Barbaro como Joan Báez y Elle Fanning como Sylvie Russo.

La película contará con Edward Norton como Pete Seeger, fallecido cantante estadounidense de folk quien dedicó su obra al compromiso social y los derechos humanos. Por su parte, Boyd Holbrook encarnará al cantante Johnny Cash, conocido como El rey de la música country.

El elenco lo completan: P.J. Byrne (Harold Leventhal), Scoot McNairy (Woody Guthrie), Dan Fogler (Albert Grossman), Will Harrison (Bob Neuwirth), Norbert Leo Butz (Alan Lomax), Eriko Hatsune (Toshi Seeger), Charlie Tahan (Al Kooper), Laura Kariuki (Mavis Staples), Stephen Carlsen (Paul Stookey), Sarah King (Barbara Dane), Alaina Surgener (Gena Russo), Ryan Harris Brown (Mark Spoelstra), entre otros.

A Complete Unknown, el biopic sobre Bob Dylan, llegará a los cine el 25 de diciembre.Fuente: Searchlight Pictures

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis