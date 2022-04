Cannes homenajeará a Tom Cruise en el estreno de "Top Gun: Maverick" | Fuente: Skydance Productions

La próxima edición del Festival de Cannes ofrecerá un homenaje especial al actor Tom Cruise por el conjunto de su carrera con motivo del treinta aniversario de su única aparición en el certamen y el mismo día del estreno mundial de "Top Gun: Maverick".

El homenaje tendrá lugar el 18 de mayo, exactamente treinta años después de su presencia en Cannes con el filme "Far and Away", del director Ron Howard, indicó este viernes el festival en un comunicado.

Esa misma noche de 1992 Cruise entregó la Palma de Oro de esa edición al realizador danés Bille August por su cinta "The Best Intentions".

ESTRENO MUNDIAL

En su homenaje, el intérprete estadounidense mantendrá una conversación en el escenario con el periodista Didier Allouoch.



Y esa noche participará en el estreno mundial de "Top Gun: Maverick", la secuela del mítico filme "Top Gun" (1986) que se estrenará comercialmente en Francia el 25 de mayo, dos días antes que en Estados Unidos. (Con información de EFE)

SU PRÓXIMA PELÍCULA SERÁ EN EL ESPACIO

La industria del cine quiere seguir elevándose incluso hasta el espacio. Elena y Dmitry Lesnevsky, productores de la próxima película de Tom Cruise ambientada en el espacio, han firmado un acuerdo para construir un estudio de cine conectado a la Estación Espacial Internacional.



El estudio de más de 6 metros de ancho, llamado Space Entertainment Enterprise-1 (SEE-1), está programado para lanzarse en diciembre de 2024 y será el primer estudio de entretenimiento en el espacio.

La construcción del SEE-1 tendrá la ayuda de Axiom Space, y cuando se lance se acoplará a la estación de la compañía espacial que está actualmente conectada a la ISS.

ESTUDIO EN EL ESPACIO

El módulo SEE-1 podrá admitir producción y transmisión para proyectos de cine, televisión, música y deportes.

"Agregar un lugar de entretenimiento dedicado a las capacidades comerciales de Axiom Station en forma de SEE-1 ampliará la utilidad de la estación como plataforma para una base de usuarios global y resaltará la gama de oportunidades que ofrece la nueva economía espacial", dijo el presidente y director ejecutivo de Axiom, Michael Suffredini, en un comunicado.

El anuncio confirmó a SEE como la productora detrás de la próxima película de Tom Cruise en el espacio. En 2020, la NASA anunció que estaba trabajando con el famoso actor para realizar un despegue hacia la ISS.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.