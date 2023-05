Tom Hiddleston y Mark Hamill compartirán roles en nueva adaptación de Stephen King

Tom Hiddleston y Mark Hamill compartirán roles en la nueva adaptación cinematográfica del escritor estadounidense Stephen King. Según Deadline, se trata de la novela The Life of Chuck, que a su vez es parte de la saga If It Bleeds, la misma que también incluye historias cortas como Mr. Harrigan’s Phone, If It Bleeds y Rat.

El proyecto será dirigido por Mike Flanagan, quien en el pasado estuvo a cargo de The Haunting of Hill House y Doctor Sleep, esta última también una adaptación de King.

The Life of Chuck, publicada en 2020, se divide en tres actos, pero desarrollados en un orden cronológico inverso. Estos, se centran en diversos pasajes de la vida de su protagonista. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de esta nueva cinta.

De acuerdo al medio, el filme guarda relación con otros basados en el universo creativo del autor, "especialmente Stand By Me y The Shawshank Redemption", indican.

Asimismo, el guión se adaptó antes del inicio de la huelga de guionistas de Hollywood que sigue en curso, con Hiddleston interpretando al personaje principal y Hamill como el abuelo de este.

