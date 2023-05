Camilo Blanes cambió de nombre y su aspecto causa preocupación: "Ahora soy Sheila Devil"

Camilo Blanes, hijo del fallecido cantante Camilo Sesto, ha preocupado a sus seguidores después de eliminar su cuenta de Instagram para crearse una nueva donde luce como mujer. A fines de abril ya había posado con peluca, pero ahora ha publicado imágenes donde se maquilla, sus dientes están deteriorados y usa tanga.

De acuerdo con medios españoles, cambió de nombre e identidad y se llama Sheila Devil. "Sheila es un nombre que usó durante mucho tiempo, pero ahora lo ha hecho público. Ese nombre está ligado a la música y por eso lo ha elegido", dijo para el portal Fiesta.

En su nueva cuenta de Instagram, Camilo Blanes se viste de mujer junto a sus amigos y en una de sus publicaciones se burló de una frase de prevención. En vez de decir “Dile no a las drogas”, escribió: “Dile dro a las nogas”.

Su madre Lourdes Ornelas confesó que su hijo no se deja ayudar y está desesperada porque cree que es adicto a las drogas: “Está en peligro. No tengo a nadie de confianza a quien acudir para que le ayude, todos van por intereses. Es un adulto, no se puede inhabilitar”, comentó al mencionado medio.

El heredero de Camilo Sesto no quiere ver a su mamá y solo deja que su novia, María, lo visite: “La única persona que parece tolerar y aceptar cerca es su novia que logra visitarlo de vez en cuando e intenta que entre en razón. Cuando está con su novia, él se tranquiliza. Yo no puedo ir, porque no me va a recibir. Me dice que es su casa y su vida”.

Como se sabe, 'Camilín' ha tenido problemas con las adicciones, incluso estuvo internado en varias ocasiones por el consumo excesivo de drogas.

Camilo Blanes descartó tener problemas con el alcohol

En setiembre de 2018, el cantante español Camilo Sesto falleció a los 72 años, producto de los problemas renales que lo aquejaban. Desde entonces, su hijo Camilo Blanes estuvo en el ojo de la tormenta, pues se rumoreaba que tenía problemas de alcoholismo.

Una de las personas encargadas en esparcir este rumor fue, precisamente, Lourdes Ornelas, madre del popular ‘Camilín’, quien manifestó a la revista “¡Hola!” su preocupación por el estado de salud de su hijo.

“En los últimos tiempos estaba mucho mejor. Asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y había ingresado en una clínica que le había ido muy bien. Pero ahora ha recibido la herencia y las cosas se han complicado. Ya no tengo tanto control sobre la situación, porque él ya no vive conmigo…”, dijo la exesposa del cantante en ese entonces.

Tras estas declaraciones, Camilo Blanes decidió brindar una entrevista al programa español Viva la vida. Allí afirmó que su madre estaba mintiendo y relató el duro momento que pasa debido a la muerte de su papá.

“Estoy bien, tengo días buenos y días malos, como todo el mundo, pero bien en el fondo. Nunca se ha muerto nadie de mi alrededor y encima es mi padre. Ha cambiado todo, me ha dejado una serie de principios, de valores. Eso es lo que tengo de él, aparte de muchas otras cosas”, comentó en el espacio televisivo.

Asimismo, el heredero absoluto de la fortuna de Camilo Sesto aseguró que no tiene problemas con el alcohol pese a las afirmaciones de Ornelas.