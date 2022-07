Warner Bros. negó alejamiento de J. K. Rowling, tras declaración de agencia representante. | Fuente: AFP

El 30 de junio, Warner Bros. emitió un comunicado negando haber finalizado su relación con la creadora de “Harry Potter” J. K. Rowling. Esto se dio después de que un relacionista público afirmara que la escritora y el estudio no estaban conectados.

Este último incidente se produjo durante una entrevista con el actor Tom Felton, que interpretó en las películas a Draco Malfoy, en el marco de una nueva atracción del tour por el estudio donde se grabaron las películas.

“Tú y las otras estrellas de la película siguen siendo en gran medida la cara de la franquicia, por así decirlo. Hablamos con ustedes y escuchamos de ustedes... J. K. obviamente tiene una especie de asiento trasero ahora. ¿Es extraño que ella no esté presente en cosas como esta?”, le preguntó el periodista de Sky News al actor, haciendo alusión a la ausencia de la autora, que tampoco participó en el reencuentro “Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts”.

Tras escuchar esto, el relacionista público a cargo del evento pidió pasar a la siguiente pregunta. Posteriormente, para justificar su accionar, el relacionista envió un correo al canal británico, diciendo que no había conexión entre la escritora y Warner Bros.

Warner Bros. reafirmó su relación con J. K. Rowling

A través de un comunicado enviado a Variety, Warner Bros. negó lo dicho por el relacionista público, afirmando que su relación con J. K. Rowling se mantiene.

“Warner Bros. ha disfrutado de una asociación creativa, productiva y satisfactoria con J. K. Rowling durante los últimos 20 años. Es una de las narradoras más exitosas del mundo, y estamos orgullosos de ser el estudio que dará vida a su visión, personajes e historias ahora, y en las próximas décadas”, se lee en la primera parte del comunicado.

En la siguiente sección del mensaje, se refieren a las declaraciones que pusieron en duda su sociedad con la escritora.

“El lunes, una agencia de medios externa emitió una declaración que parecía contraria a esta opinión. La declaración estaba totalmente equivocada, y Warner Bros. Studio Tour London lamenta que haya ocurrido como parte de un evento mediático ese día”, finaliza el comunicado del estudio, que ha trabajado de cerca con J. K. Rowling en el desarrollo de las películas de “Animales fantásticos”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).