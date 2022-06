Portada original de “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, libro que J. K. Rowling publicó por primera vez el 26 de junio de 1997.

Tras llevar su manuscrito por diferentes editoriales y dar la concesión de no firmar bajo su nombre original para que no se supiera que era una autora mujer, el 26 de junio de 1997, Joanne Rowling –desde entonces J. K. Rowling– logró publicar el primer volumen de la historia que venía trabajando desde 1990: “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, el libro que cambió, como por arte de magia, el curso de la literatura fantástica.

Entonces, solo se publicaron 500 ejemplares; 300 fueron a parar a bibliotecas, y 200 a librerías (uno de estos fue subastado este año a 82 mil euros). Y al día de hoy, “Harry Potter y la Piedra Filosofal” lleva vendidas más de 120 millones de copias, y si añadimos los otros seis libros que conforman la saga, la cifra excede los 500 millones de unidades.

A 25 años del comienzo de este fenómeno, que va mucho más allá de lo literario, vale preguntarnos por las cualidades que hacen de “Harry Potter” una de las sagas más leídas –y vistas– de todos los tiempos. Algunas de estas claves creativas son su peculiar universo, su variedad de personajes y los valores que representan, o el estilo literario con el que J. K. Rowling encantó a millones.

Fantasía alejada del medioevo

Al preguntarnos qué hace diferente a Harry Potter de otras sagas de literatura fantástica, como “El señor de los anillos” o “Canción de fuego y hielo”, cuyo primer volumen (“Juego de tronos”) se publicó en 1996, notamos que escapa del medioevo, de este mundo poblado de caballeros y magos superpoderosos, y nos lleva a un espacio donde la magia y lo maravilloso conviven con lo cotidiano.

Merlín Chambi, creador de contenidos culturales a través de su canal en redes “La biblioteca de Merlín”, nos da su opinión al respecto: “El punto fuerte de ‘Harry Potter’ es que voltea la fórmula del mago, que era imaginado como Gandalf de ‘El señor de los anillos’ o el Merlín de las leyendas artúricas. J .K. Rowling agarra al mago y lo hace parte de la cotidianidad. Harry es un niño que tiene los problemas propios de su edad”.

Y no solo Harry Potter, el héroe de la saga, sino todo el Mundo Mágico está recorrido por elementos de lo cotidiano. A pesar de ser un universo donde la magia pone a quienes nacieron con este don por encima de los seres humanos o muggles, también existen problemas como la discriminación, el bullying o las ansias de poder, así como el deseo ferviente de oponerse a estos males.

Brenda Flores Díaz, presidenta de la Orden del Sol, el primer club de fans de Harry Potter del Perú, resalta a sus personajes: “Me parece que lo que hace que Harry Potter destaque es que, si bien tiene lo típico que todos esperan de una historia sobre el camino del héroe, los personajes tienen un trasfondo y son tan consecuentes con su personalidad y experiencia de vida, que se hacen reales y totalmente fáciles de relacionarse”.

Personajes bien definidos

Empalmando con lo dicho por Brenda, una clave, no solo de “Harry Potter”, sino de cualquier historia, fantástica o no, son sus personajes. Sin embargo, los de esta voluminosa saga destacan por dos cosas: su variedad y, dentro de esta, lo bien que los definió su creadora.

“Rowling ha creado desde el personaje más dulce y soñador, que es Luna Lovegood, hasta personajes sádicos como Lord Voldemort. Hay personajes que te inspiran sabiduría, como Albus Dumbledore, o disciplina, como Minerva McGonagall. Y así, encuentras que cada uno tiene muy bien trabajada su personalidad; hasta los que ves muy raras veces, como las gemelas Patil tienen un rasgo reconocible”, nos comenta Merlín Chambi.

Pero es Harry Potter, obviamente, el poseedor de los valores que más resalta la saga, como la lealtad o la valentía, que bien saca a relucir desde el primer libro. Otra es la resiliencia, palabra que ha cobrado especial relevancia en los últimos años: él debe enfrentar la trágica muerte de sus padres y los secretos relacionados con esta, así como soportar el desprecio de la familia con la que creció, que lo odia por ser distinto.

“Para mí, lo más importante de Harry es demostrar que un héroe puede salir de cualquier contexto. Que lo que te sucedió es tu contexto, pero que eres tú quién decide qué hacer con eso. Nos muestra que lo común puede ser extraordinario en el contexto correcto”, opina Brenda Flores Díaz sobre el protagonista de la saga.

J. K. Rowling, la creadora del Mundo Mágico

J. K. Rowling, la verdadera maga

Todo este increíble mundo y sus personajes no existirían de no ser por la inventiva de J. K. Rowling, que terminó el primer libro durante una difícil etapa de su vida: se había separado de su esposo, y regresó al Reino Unido con su pequeña hija. “Estaba muy abajo y tenía que lograr algo. Sin el desafío, me habría vuelto completamente loca”, reveló a The Guardian a escasos días de la salida de “Harry Potter y la Piedra Filosofal”.

J. K. Rowling es poseedora de un estilo sencillo y limpio, casi transparente, que borra su presencia para dejarnos a solas con sus personajes. “Lo describiría como un estilo híbrido. Entre hacerte sentir inmerso en una historia real y con la que te identificas, con un aire completamente mágico, que crea un contraste refrescante y atrapador, que sirve como respiro a la intensa ‘vida real’ que estás leyendo. Todos necesitamos eso, enfrentar la vida, teniendo un respiro”, nos comentó Brenda Flores Díaz.

Pero quizá el mayor acierto de Joanne Rowling ha sido la capacidad para no estancarse en lo mismo y hacer madurar su historia. Y es que, en el primer tomo, estamos frente a una historia casi infantil, pero con cada libro, sus personajes van creciendo, al mismo tiempo que sus peripecias. Entonces, pasamos de lo infantil a lo juvenil, y de allí, a lo adulto. En ese sentido, J. K. Rowling nunca subestimó a sus lectores, sino que les dio más

“A medida que la saga va avanzando, se va recrudeciendo, y es porque la autora, creo yo, asume que sus lectores también van creciendo, y van viendo lo compleja y lo dura que es la vida. Es toda una arquitectura muy sofisticada la que hace Rowling en su obra, y que va acompañando al lector en ese tránsito complejo de la vida hasta llegar casi a la adultez”, nos explicó Merlín Chambi.

Un clásico de la literatura

No cabe duda de que “Harry Potter” es un clásico de la literatura, y de eso dan cuenta los millones de seguidores de la saga, que se reúnen en todas partes del mundo para conversatorios, presentaciones de nuevas ediciones, proyecciones de las películas e, incluso, para jugar quidditch, deporte inventado en la saga, que viene oficializándose: el Perú ya cuenta con su federación nacional, de la que Brenda es presidenta, y entre el 8 y 10 de julio se realizarán acá los panamericanos.

Este es solo un ejemplo de la relevancia de Harry Potter, libro que, según nos cuenta Merlín, se encuentra en la librería más sofisticada o en una carretilla ambulante. Un claro signo de su vigencia entre los lectores peruanos.

En ese sentido, “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, y los libros que le siguieron continúan formando nuevas generaciones de lectores, en un mundo muy diferente al de hace 25 años, pero con la misma sed de historias que nos lleven más allá, sin dejar de hablarnos sobre nuestros asuntos cotidianos. Así es la buena literatura, mágica.

