"Así es Hollywood": Andy Tennant, director de 'Hitch', revela que Will Smith está desarrollando una secuela sin él

Dos décadas después de su estreno, Hitch: experto en seducción (2005) sigue siendo una de las comedias románticas más queridas del cine. Pero detrás de su éxito, hubo tensiones que perduran hasta hoy. Andy Tennant, director de la película, confesó en una entrevista con Business Insider que su relación con Will Smith no fue precisamente sencilla. De hecho, no han vuelto a hablarse desde entonces. Y para sorpresa suya, el actor ya está trabajando en una secuela… sin él.

En su momento, Hitch fue un fenómeno de taquilla, recaudando 371.6 millones de dólares a nivel mundial y posicionándose entre las películas más vistas del año. Sin embargo, nunca se concretó una segunda parte, a pesar del éxito de Smith en la época con estrenos como Bad Boys (1995), Día de la independencia (1996) y Hombres de negro (1997).

'Hitch: experto en seducción' se convirtió en un clásico de la comedia romántica tras su éxito en 2005.Fuente: Columbia Pictures

Hitch: experto en seducción tendrá una secuela

Ahora, parece que el regreso de Alex Hitch es una realidad. Pero Tennant no estaba al tanto del proyecto hasta hace poco. "Me acabo de enterar hace tres meses de que Will está desarrollando una secuela de Hitch sin mí", reveló. "Tenía una buena idea para la segunda parte y, al hablar con un ejecutivo de Sony, me dijo que la productora de Will estaba trabajando en la secuela. Así es Hollywood”.

A pesar de la sorpresa, el cineasta asegura que no le guarda rencor a Smith. "Me contrató para hacer esta película, y no fue fácil para nadie, pero la llevamos alrededor del mundo. Incluso en los momentos difíciles, él siempre decía: 'Esperen al tour de prensa, será increíble'. Y lo fue, fue el mejor viaje de mi vida. Pero cuando todo terminó, mi relación con Will también. No supe más de él desde entonces”.

El papel de Will Smith en 'Hitch' consolidó su estatus en las comedias románticas tras brillar en la acción.Fuente: Columbia Pictures

Will Smith casi abandona Hitch

Andy Tennant también habló sobre las dificultades que enfrentó al trabajar con el actor, especialmente en la etapa de preproducción. Según el director, tuvieron desacuerdos creativos tan grandes que Will Smith estuvo a punto de abandonar el proyecto apenas tres días antes de empezar a rodar.

"Tuvimos nuestras dificultades", admitió Tennant. "La película que yo quería hacer y la que Will quería hacer no eran tan buenas como la que terminamos haciendo juntos. Fue una batalla. Jada [Pinkett Smith] fue de gran ayuda. Ella respaldó algunas de mis ideas. Hubo un momento en la preproducción en el que tuve que rechazar muchas ideas locas que estaban surgiendo”.

El director recordó que incluso llegó a desafiar al estudio cuando Smith presentó un borrador del guion con el que no estaba de acuerdo. "Le dije al estudio que me daba más miedo que él hiciera esa versión de la película que ser despedido. Sabía que estaban a punto de echarme antes de empezar a rodar”.

Pese a todo, Hitch logró consolidarse como una de las comedias románticas más recordadas de los 2000. "Hacer una comedia romántica cara con Will daba miedo. Era un proyecto complicado. De hecho, Will intentó retirarse tres días antes del inicio del rodaje. Quería detener todo y seguir trabajando en la historia. Fue una locura".

'Hitch: experto en seducción acaba de cumplir 20 años desde su estreno y sigue siendo un referente de las comedias románticas.Fuente: Columbia Pictures

