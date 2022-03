Will Smith pidió disculpas públicas a Chris Rock por lo sucedido en los Oscar 2022 | Fuente: AFP

A través de sus redes sociales, el actor Will Smith ha hecho públicas sus disculpas con el comediante Chris Rock, a quien agredió durante la ceremonia de los Oscar 2022. Esto sucedió a raíz de una broma del último que tuvo como objetivo a Jada Pinkett Smith.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, se lee en el primer párrafo del comunicado.

Como es de conocimiento público, la esposa del ganador del Oscar y también actriz sufre de un problema capilar, que no permite que se cabello crezca con normalidad, sobre lo cual ella ha hablado en repetidas oportunidades.

En el segundo párrafo del comunicado, Will Smtih se disculpó con Chris Rock, y manifiestó sentirse avergonzado por lo sucedido. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

Will Smith también se dirigió a la Academia, organizadora de la ceremonia, que en horas de la tarde condenó la agresión del actor, y a la familia Williams, retratada en la película protagonizada por Will Smith, “King Richard”.

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia 'King Richard'. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, se lee en el tercer párrafo.

Will Smith cerró su comunicado diciendo que él es un trabajo en progreso, con lo que da a entender que tiene mucho que mejorar.

Oscar 2022: La Academia anuncia una “investigación formal” y “condena” golpe de Will Smith a Chris Rock

A través de un comunicado, la Academia anunció que se “ha abierto una investigación formal” y condenó el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar 2022.

De acuerdo con detalles dados por The Hollywood Reporter, se realiza una reunión de miembros de la institución, un evento que es usual tras las galas, pero que podría tratar sobre lo ocurrido entre Smith y Rock durante la ceremonia.



El actor Will Smith subió al escenario de los Oscar 2022 para darle una bofetada al comediante Chris Rock, quien había hecho algunas bromas alusivas a Jada Pinkett.

El ataque de Smith se dio después de que el humorista se refiriera a Pinkett al sostener por su falta de cabello: "No veo la hora de verte en 'GI Jane 2'". Luego de ser abofeteado, Rock se quedó atónito y afirmó: "Era una broma sobre 'GI Jane'".

Sin embargo, Will Smith gritó en dos ocasiones: "Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca". Con todo el Dolby Theatre en silencio, Chris Rock señaló: "Wow, esta fue la más grande noche en la historia de la televisión".

