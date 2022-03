Amy Schumer, una de las anfitrionas de los Oscar 2022, le hizo bromas de mal gusto a Kirsten Dunst quien estaba sentada junto a su esposo Jesse Plemons. | Fuente: Composición

Si bien la atención se la robó Chris Rock y Will Smith en los Oscar 2022, hubo otras circunstancias en la ceremonia y la protagonizó la comediante Amy Schumer, una de las anfitrionas, y Kirsten Dunst.

Este momento se dio cuando Dunst y su esposo Jesse Plemons, ambos nominados a Mejor Actriz y Actor de reparto, fueron objeto de bromas fuera de lugar que incomodó a más de uno.

Amy Schumer iba caminando por el lado de la pareja y se refirió a aquellas que acuden a la ceremonia de los Oscar solo para “llenar asientos” sin tener alguna relevancia por lo que ejemplificó esta situación con la reconocida actriz.

“Les explicaré lo que hacen los rellena-asientos. Aquí tenemos a una -en alusión a Kirsten Dunst-, ¿te puedes levantar e irte al baño, cariño?”, le dijo la anfitriona. Jesse Plemons se mostró incómodo y molesto por lo que respondió: “¿Sabías que esa es mi esposa?”.

“¿Estás casado con esa rellena-asientos? Oh, eso es raro”, refutó Schumer. Esta situación no fue del agrado de la pareja quienes, para no ahondar más en el tema, le siguieron el juego a la anfitriona.

Kirsten Dunst y su larga carrera llena de premios

Kirsten Caroline Dunst proviene de Nueva Jersey, Estados Unidos y nació un 30 de abril. Con tan solo 12 años de edad, realizó un papel bastante maduro y perverso en "Entrevista Con El Vampiro" (1994) donde interpretó a la vampiresa Claudia.

Gracias a su actuación fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz de reparto y recibió el Premio MTV por Mejor Revelación. En 1999, interpretó a Lux en "Las Vírgenes Suicidas", film dirigido por Sofía Coppola. Luego hizo su debut como cantante en la película de Get Over It (2001), interpretando dos canciones escritas por Marc Shaiman.

Sin embargo, el papel que la catapultó a la fama internacional, fue el de Mary Jane Watson en la serie de "Spider Man" (2002), por el que ganó el premio Empire a mejor actriz. En el año 2006, trabajó nuevamente con Sofía Coppola, pero protagonizando la película "Marie Antoinette", que recibió buenas críticas.

En el 2011 obtuvo el Premio del Festival de Cannes a la Mejor Actriz, el galardón más importante de su carrera, por su actuación en el film "Melancholia", del director danés Lars von Trier. Su último trabajo fue en "El poder del perro", película en la que recibió una nominación a los Oscar 2022 en la categoría a Mejor Actriz de reparto.

