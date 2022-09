Sale a la luz el tráiler de la película 'Winnie The Pooh: Blood and Honey' | Fuente: Difusión

Salió a la luz el primer tráiler de 'Winnie the Pooh: Blood and Honey', la película de terror que convirtió al tierno personaje de cuentos en un aterrador asesino. El video rápidamente se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de reacciones.

El avance de esta singular propuesta cinematográfica muestra el regreso de Christopher Robin al 'Bosque de los Cien Acres', donde pasó la mayor parte de su infancia. Al llegar junto a su novia, se da cuenta que Pooh y Piglet se han convertido en unos personajes malignos.

Robin, su novia y otros adolescentes que se acercan al sombrío lugar, tendrán una lucha de vida o muerte frente a estas criaturas que solo buscan venganza luego de sentirse abandonados por el que creían su mejor amigo.

"Debido a que han tenido que valerse tanto por sí mismos, en ausencia de Christopher Robin, Pooh y Piglet se han vuelto salvajes, volviendo a sus raíces animales. Ya no son mansos: son como un oso y un cerdo sedientos de sangre en la búsqueda de nuevas presas", dijo a Variety Rhys Waterfield, director y guionista del film.

¿Por qué Winnie The Pooh se convirtió en un personaje terrorífico?

De acuerdo a la publicación, 'Winnie the Pooh: Blood and Honey' surgió luego de que el popular personaje dejara de pertenecer al dominio de Disney, así sus derechos pasaron a ser de libre uso. Esto debido a que la ley estadounidense establece que después de 95 años de adquirir los derechos de un personaje, automáticamente deben pasar a dominio público.

El mismo caso ocurre con otros personajes de la compañía como Bambi y en un par de años el caso se repetirá con Mickey Mouse. Sus imágenes podrán ser usadas en cualquier tipo de producciones, ya sean cinematográficas, publicitarias, artísticas, entre otras.

El reparto de la película está encabezado por May Kelly, Amber Doig-Thorne y Natasha Tosini, acompañadas por Craig David Dowsett, quien interpretará al oso terrorífico. Le siguen Richard D. Myers, Maria Taylor, Chris Cordell, Gillian Broderick, Danielle Scott, Jase Rivers, Simon Ellis, Nokolai Leon, Bao Tieu, Danielle Ronald, Natasha Rose Mills, Paula Coiz, Marcus Massey y Richard Harfst, entre otros.

'Winnie The Pooh: Blood and Honey' todavía no cuenta con fecha de estreno, aunque su productora señala que podría estar disponible antes de fin de año.

