Timothée Chalamet compartió en redes sociales la primera imagen de "Wonka", la precuela de la cinta que interpretó Johnny Depp en el 2005. En la fotografía se ve que luce la popular vestimenta morada con el sobrero marrón mientras está grabando una escena.

"Wonka", producida por Warner Bros. y The Roald Dahl Story Company, explorará los orígenes del personaje que alguna vez interpretó también Gene Wilder. Una película que busca centrarse en "un joven Willy Wonka y sus aventuras antes de abrir la fábrica de chocolate más famosa del mundo", informó el Daily Mail.

Asimismo, el encargado de dirigir esta precuela de "Charlie y la fábrica de chocolates" será Paul King, responsable de cintas como "Paddington" y "Bunny and the Bull". Como coguionista, estará Simon Farnaby, con quien trabajó anteriormente en "Paddington 2".

Cabe resaltar que Timothée Chalamet tendrá como compañeros de reparto en "Wonka" a Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman, Jim Carter, Mathew Baynton, Tom Davis, Simon Farnaby, Rich Fulcher, Kobna Holdbrook-Smith, Paterson Joseph, Calah Lane, Matt Lucas, Colin O’Brien, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar y Ellie White.

Así luce Timothée Chalamet como Willy Wonka en "Wonka", la precuela de la recordada cinta del 2005. | Fuente: Instagram | Timothée Chalamet

Las películas de Timothée Chalamet

De acuerdo con el citado medio, Timothée Chalamet encarnará a Willy Wonka en una película en la que también deberá mostrar "sus habilidades para el canto y el baile con varios números musicales que aparecerán en la película".

Entre otros proyectos que tiene el actor de 25 años destaca la nueva versión de la cinta de ciencia ficción, "Dune", dirigida por el cineasta canadiens Denis Villeneuve, el filme "The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun" del director Wes Anderson, y "Don't Look Up" de Adam McKay.

Recientemente, Timothée Chalamet ha venido ganándose un nombre en la industria cinematográfica tras participar en el elenco de reconocidas películas como "Lady Bird", "Mujercitas", entre otras. Como se recuerda, el intérprete fue nominado a un Oscar en el 2018 por su papel en "Call Me by Your Name".

