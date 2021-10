En el primer tráiler de Resident Evil: Welcome to Raccoon City se puede dar un vistazo a los personajes principales y los zombies que se verán en la película. | Fuente: Sony Pictures

Sony Pictures acaba de lanzar el primer tráiler de Resident Evil Welcome To Raccoon City en YouTube y está lleno de zombies, horror y guiños a los videojuegos de la franquicia de Capcom. El reboot se estrenará el próximo 24 de noviembre en Estados Unidos y sin duda, los fanáticos están emocionados al darle un primer vistazo a los personajes que aparecerán.

La historia se desarrollará en Raccon City, una ciudad emblemática para los videojuegos porque fue allí donde comenzó a propagarse el virus creado por Umbrella. La situación, poco después, terminó convirtiéndose en un desastre histórico para toda la humanidad.

En Resident Evil Welcome To Raccoon City aparecerán los personajes icónicos de la historia, así que entre ellos estarán Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Claire Redfield, Albert Wesker y Lisa Trevor. Sin embargo, es importante señalar que esta película no es una continuación de las cintas protagonizadas por Milla Jovovich.

Sinopsis de Resident Evil Welcome To Raccoon City

El que alguna vez fue un próspero hogar del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City, es ahora un moribundo pueblo del medio oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad como un páramo desolado, con un gran mal amenazando bajo la superficie. Cuando ese mal es liberado, los habitantes se ven, para siempre, cambiados, y un pequeño grupo de sobrevivientes debe trabajar junto para descubrir la verdad detrás de Umbrella y lograr pasar la noche.

Actores y fecha de estreno de Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Resident Evil: Welcome to Raccoon City estará protagonizado por Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Robbie Amell (Chris Redfield), Kaya Scodelario (Claire Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Janna John-Kamen (Jill Valentine), Neal McDonough (William Birkin) y Marina Mazepa (Lisa Trevor). El estreno de Resident Evil: Welcome to Raccoon City está programado para el próximo 24 de noviembre en Estados Unidos.

