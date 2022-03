Lady Gaga está de cumpleaños | Fuente: Metro-Goldwyn-Mayer

Stefani Joanne Angelina Germanotta más conocida en la cultura popular como 'Lady Gaga' ha cumplido 36 años el 28 de Marzo, la cantante se destaca por éxitos en su carrera musical como "Poker Face", "Just Dance", "Born this Way" entre otros hits mundiales, además de su paso por la actuación con filmes como "A Star is Born" donde además interpretó la canción principal "Shallow".

Gaga ha acaparado los ojos de los espectadores tras haber protagonizado "House of Gucci" una película de drama estadounidense que se centra en el libro del mismo nombre escrito por Sara Gay Forden, narrando las circunstancias en las cuales se produjo el asesinato del empresario Maurizio Gucci, quién murió a manos de un sicario contratado por su exesposa .

Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani en "House Of Gucci"

La cinta "House of Gucci" fue protagonizada por Lady Gaga y Adam driver, además de otras figuras del espectáculo como Jaret leto, Jeremy irons Salma Hayek y Al Pacino, estrenada el 2021.

Lady Gaga toma el papel de la ex esposa de Maurizio Gucci, quien fue condenada y encarcelada por homicidio en el año 98. La historia destaca un papel muy importante en el personaje que interpreta Lady Gaga, Patrizia Reggiani, quien cautivo a muchos espectadores por su actuación desde su adaptación física hasta sus expresiones corporales.

La intérprete de "Poker Face" tuvo que transformarse para encajar en el papel de la 'viuda negra' de Gucci con imponentes atuendos de diseñador y una soberbia que sólo Patricia podía tener, Gaga fascinó a quienes vieron "House Of Gucci" por su increíble desempeño en el filme.

"Él le rompió el corazón. Se transformó. Por eso yo considero que esta es sobre todo la historia de una mujer llevada al límite, una mujer que trata de integrarse en una familia clasista, que trata desesperadamente alejarse de su clase social sabiendo que jamás será como su familia política ni le dejarán brillar con luz propia". comentó Gaga.

