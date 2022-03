Los Premios Oscar: ¿Cuántos Oscars se han llevado Penélope Cruz y Javier Bardem? | Fuente: Getty images

Los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem cuentan con un innegable éxito internacional. Además de una amplia trayectoria en la pantalla grande los actores, quiénes también son pareja, acumulan distintas nominaciones y galardones. Y gracias a su talento en pantalla han sido nuevamente nominados por La Academia para los premios Oscar, bajo las categorías de 'Mejor actor' y 'Mejor actriz'.

Penélope Cruz, Javier Bardem y su paso por los Oscars

La pareja podrían ganar nuevamente una estatuilla, Penélope Cruz por su interpretación en "Madres Paralelas" y Javier Bardem por su actuación en "Being the Ricardos". Este hecho es un hito histórico, ya que es la primera vez qué dos actores españoles compiten por la estatuilla.

“A nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope. Lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo. No hubiera sido una celebración. El hecho de que suceda a la vez me parece mágico” comentó Javier para una entrevista. “Nos hemos puesto muy contentos, nos hemos dado un abrazo fuerte, es algo extraordinario estar compartiendo esto, muy flipados, muy contentos, conmovidos” finalizó.

Por su parte Penélope manifestó su emoción tras estar nominada junto a Javier “Las otras veces lo he vivido con una emoción y una sorpresa increíbles. Lo de hoy ha sido lo más fuerte para mí. Creo que es por estar nominada junto a Javier”.

¿Cuántos premios han recibido?

La pareja acumula una cantidad de nominaciones y premios a lo largo de su trayectoria. Penélope Cruz ganó el Oscar en el 2009 como 'Mejor actriz de reparto' gracias a "Vicki Cristina Barcelona" y fue nominada al Oscar por la película "Volver" en el 2007 y por "Nine" en el 2010.

Javier Bardem ganó el Oscar a 'Mejor actor de reparto' por el filme "No es país para viejos" del 2007, además de 3 nominaciones a los premios.

