¿De qué se trata Tick Tick Boom? | Fuente: Netflix

Como de costumbre, Netflix trajo a la gran pantalla "Tick, Tick... Boom" con un elenco de primera. Andrew Garfield, nominado al Oscar 2022 como mejor actor, se une junto a Vanessa Hudgens y Lin Manuel Miranda para esta película. Este filme está inspirado en nada menos que Jonathan Larson, un autor teatral muy reconocido por tocar temáticas sociales como el multiculturismo. De hecho, la nueva entrega de la plataforma de streaming estadounidense lleva el mismo nombre que una de sus obras.



Andrew Garfield, nominado como 'mejor actor' en los Oscars 2022

La producción podría llevar a Andrew Garfield a ganar un Oscar, pues solo ha recibido comentarios positivos. En el filme, el actor realiza una actuación impecable, además del canto y la publicidad. El estadounidense cuenta con la nominación 'Mejor actor' y compite con Javier Bardem (“Being the Ricardos”), Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”), Will Smith (“King Richard”) y Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”).





¿Quién es Jonathan Larson?

Larson fue un dramaturgo y compositor nacido el 4 de febrero de 1960, en Nueva York, donde pasó practicamente toda su vida. Poner en práctica uno de sus sueños, le dio un giro de 360 grados a la forma de hacer teatro, teniendo como consecuencia la obtención del 'Pulitzer' por una obra llamada 'Rent'.

Antes de adentrarse en la composición, se destacaba en actuación gracias a su talento innato. Larson estudió la carrera de actor y escribía espectáculos tipo cabaret en la universidad, siguiendo su lema de 'Vivir la vida al máximo'.

Dejó la actuación por perseguir su sueño de ser el mejor compositor de su generación, algo que no le fue fácil de realizar, pues durante 10 largos años se desempeñó como mesero. Aunque para el audaz Jonathan la falta de dinero no le impedía sentarse frente a su piano y dejarse llevar por la música que componía.

En 1989, la vida le daría a Jonathan Larson una oportunidad con 'Rent', el musical que lo llevó a la fama, cuyo estreno fue el 25 de enero de 1996, revolucionando el teatro musical.

Desafortunadamente, no logró disfrutar del éxito de su carrera, ya que falleció en su departamento por una disección aórtica un día antes del estreno de 'Rent'.

Sobre "Tick Tick Boom"

Con esta breve introducción, se puede inferir que "Tick Tick Boom" es un filme que genera catarsis, conmovedora de inicio a fin, con una más sentida tristeza de las luchas que tuvo por ser reconocido.

La obra original es una historia biográfica de Jonathan Larson, quien es una promesa del teatro. En la obra, el joven Larson se encuentra en una disyuntiva entre seguir sus sueños o desistir de ellos.

Después de su muerte, Victoria Leacock (productora) solicitó a David Auburn reconfigurar la pieza para convertirla en un monólogo, logrando un libreto más compacto.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.