"The Batman" protagonizada por Robert Pattinson llegó a ser un éxito de taquilla, tanto en su país de origen como en otros países del mundo, pues la apuesta por Robert Pattinson como Batman, por el director Matt Reeves fue acertada, debido al impecable actuación que demostró el actor en escena.





"The Batman" supera a "Batman: Inicia"

Un dato curioso sobre "The Batman", es como la cinta supera a sus antecesores pues la película de Christopher Nolan en el 2005 no pudo superar a la cinta "The Batman" en su estreno. Esta sería la primera vez que una película de Batman supera la trilogía de Christopher Nolan, pues "Batman: inicia" recaudó 48 millones de dólares en su primer fin de semana ,mientras que the Batman consiguió 57 millones en tan sólo un día.

Con un 86% de impresiones positivas por el público espectador, "The Batman" también superó en cifras a las pre ventas de las películas " La liga de la justicia" y "Wonder Woman", pues ganó en sus días de pre venta un total de 21.6 millones de dólares.









"The Batman" se convierte en el mejor estreno del 2022

"The Batman" se consagró como mejor estreno internacional del 2022 y recaudó 128 millones de dólares en las taquillas de cine siendo la película más taquillera de la semana hasta el momento y segundo fin de semana de estreno desde "Spider- Man: No Way Home". La película de Matt Reeves ya ha sido considerada como 'blockbuster del año' y las cifras de recaudación siguen subiendo.

El Batman de Robert Pattinson, fue catalogado como 'más humano' y sensitivo, donde más que una película de acción, los espectadores se podían identificar con el personaje, la actuación de Pattinson traspasó la pantalla y gustó a la mayoría de críticos. Otro de los aspectos a destacar es la calidad de escenas y dirección de arte, como la infraestructura de ciudad Gótica.

