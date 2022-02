El documental del director y productor peruano Hernán Rivera se exhibirá en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa este 17 de febrero a las 7:00 p.m | Fuente: Biblioteca Nacional del Perú (BNP)

"Memorias de Uchuraccay", el documental del realizador peruano Hernán Rivera Mejía, ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Estímulos Económicos para la Cultura 2018, se proyectará como parte de la programación del Cinefórum de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

La producción nacional, que se proyectará el jueves 17 de febrero, a las 7:00 p.m., en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa (asistencia previa inscripción), intenta reconstruir con testimonios y archivos los hechos que rodearon el asesinato de ocho periodistas, un intérprete guía y un comunero en la comunidad ayacuchana de Uchuraccay el 26 de enero de 1983, durante la época del terrorismo.



NUEVO LARGOMETRAJE

El director Hernán Rivera Mejía realizó estudios de cine en la Universidad de Lima y la Université de Nanterre (Francia) y dirigió algunos cortos de ficción, documentales y desarrolló proyectos de largometrajes de ficción.

En 2014, el realizador empezó a rodar "Memorias de Uchuraccay", proyecto que tenía en su mente desde fines de los 80. Actualmente, trabaja en la escritura de un proyecto de largometraje de ficción a realizar en Perú titulado "La última película".

"Memorias de Uchuraccay" también ganó el premio Estímulo a la Distribución Cinematográfica 2021, organizado por la Dirección del Audiovisual, Fonografía y Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura, que permite garantizar su exhibición en espacios culturales durante el 2022.





¿CÓMO ASISTIR A LA PROYECCIÓN?

Para asistir a la proyección presencial del documental, cuyo aforo es limitado, primero hay que llenar el formulario de inscripción (https://bit.ly/3I5xozr) y acreditar que se cuenta con las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 para mayores de 40 años, y dos dosis para menores de 40.

El documental está dirigido a público joven y adulto, a partir de los 18 años. Tras la proyección de Memorias de Uchuraccay, el director del documental ofrecerá de manera remota un conversatorio, a las 9:00 p.m., que podrá verse en vivo a través del Facebook de la BNP.

