El Festival Kuyapanakuy 2021 estrenará un documental en el parque Reducto de Miraflores. | Fuente: Difusión

Este 26 de noviembre, como parte del Festival Kuyapanakuy 2021 que organiza la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Municipalidad de Miraflores, se proyectará el documental "El rugir del Marañón" en el Parque Reducto N° 2.

La actividad empieza a las 7 p.m. y el ingreso será gratuito con carnet de vacunación. Se trata de un evento que forma parte del evento "El Perú que necesitamos: Propuetsas para una agenda de desarrollo sostenible" que la SPDA organiza a propósito de su 35 aniversario.

Dirigido por Dana Bonilla y Bruno Monteferri, y con la producción conjunta de Conservamos por Naturaleza, la SPDA y Marañón Waterkeeper, “El rugir del Marañón” cuenta una historia de resistencia a fin de mantener la conexión entre los Andes y la Amazonía.

El proyecto recoge la lucha de comunidades y grupos de activistas organizados para asegurar que las aguas del río Marañón sigan fluyendo libres, frente a la amenaza de dos megarepresas que ponen en riesgo pueblos, bosques únicos y pinturas rupestres aún no estudiadas.

"El Perú que necesitamos"

Por otro lado, cabe resaltar que "El rugido del Marañón" cuenta con imágenes del archivo de televisión nacional, medios regionales y un registro propio desde el 2015. En el material se muestra este valle interandino en el norte del Perú en toda su magnitud.

En cuanto a "El Perú que necesitamos: Propuestas para una agenda de desarrollo sostenible", este evento se desarrollará entre el 23 y 26 de noviembre, y busca sumar ideas enfocadas en mejorar las políticas públicas ambientales necesarias para lograr un país más justo y sostenible.

Serán más de una docena de propuestas de política puntuales con temas diversos como bosques y fauna silvestre; justicia ambiental y derechos humanos; Amazonía y territorio; centrales hidroeléctricas; inversiones sostenibles; y pesca sostenible.

Además de estos encuentros, se presentarán dos documentales. Una serie de actividades alineadas a los objetivos de la SPDA, que desde 1986 busca promover y facilitar la efectiva aplicación de políticas y normas ambientales.

