Alrededor de 26 mil personas vieron la película 'No me digas solterona 2', protagonizada por Patricia Barreto, en su primer día de estreno. | Fuente: Twitter

'No me digas solterona 2' se convierte en el mejor estreno nacional del año con más de 26 mil asistentes en su primer día de estreno. La tan esperada secuela, ha recibido solo comentarios positivos de parte de la audiencia que desde ya pide una tercera parte.

Patricia Barreto utilizó sus redes sociales para expresar su sorpresa al ver que fueron muchos asistentes en el cine: “Acabo de ver la película, me encanto… he reído… he llorado… Gracias totales por los mensajes… ¿me pregunto habrá la tercera parte? Espero que sí y regreses triunfante. Después de 2 años retorno al cine. Gracias, estoy satisfecha y contenta", escribió la artista.

Recordemos que, 'No me digas solterona 2' es producida por Big Bang Films y distribuida de la mano de Diamond Films. La historia nos continuará mostrando la vida de la inocente Patty, quien, superados los males de amor, se convierte en el paño de lágrimas de José: su mejor amigo está inesperadamente devastado por una reciente ruptura amorosa. Patricia accede a aconsejar, pero pronto se da cuenta de que está enamorada de él.

Oficialmente, la película llegó a todas las salas de cine el jueves 14 de abril y se estrenó en múltiples salas de cine donde se agotaron sus entradas para las distintas funciones en las que se encontraba. La secuela, dirigida por Aní Alva Helfer, nos muestra a su estilo el paso hacia el amor propio, a través de un mensaje contundente, de manera divertida y única.

¿De qué trata 'No me digas solterona 2'?

Superados sus males de amor, Patricia se convierte en paño de lágrimas de José, su mejor amigo quien está inesperadamente devastado por una reciente ruptura amorosa.

La protagonista de esta historia accede a aconsejar, pero pronto se da cuenta de que está enamorada de él, poniendo su mundo, otra vez, de cabeza. ¿Encontrará finalmente el amor?

Ani Alva, directora de 'No me digas solterona 2', manifestó: "Para mí, hacer la película ha sido un proceso hermoso, lo que más he disfrutado ha sido reencontrarme con unos personajes que ya no eran palabras en un papel, sino que tenían rostro, voz y movimiento".

"Ha sido muy bonito sentir que he crecido con el elenco y en la película se tocan temas de la comedia que estoy segura se sentirán tan identificados como en la primera", agregó.

