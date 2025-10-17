Conoce cómo participar en el sorteo de entradas para la película ‘Corazón del Lobo’.

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA

DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL

Denominación de la promoción: RPP te regala entradas para la película el ‘Corazón del Lobo’ este sábado 18 de octubre en Cineplanet Santa Catalina

Ámbito que abarca la promoción: Lima

Duración de la promoción: 01 día

Fecha de inicio: 17 de octubre del 2025

Fecha de finalización: 17 de octubre del 2025

Número de sorteos: 04 sorteos

Fechas y hora de los sorteos:

Viernes 17 de octubre del 2025 en el horario de 10:00 a 13:00 horas

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Las personas que deseen participar de la presente promoción deberán estar atentos a la convocatoria que hacen los conductores del programa Encendidos en el horario de 10:00 a 13:00 horas, y cuando los locutores lo indiquen deberán llamar a los números telefónicos de cabina 2124100 / 2127165 y mencionar con quién irás al cine a ver la película El corazón del Lobo.

Los ganadores serán anunciados en el programa mencionado.

El personal de GRUPORPP S.A.C. se pondrá en contacto con los ganadores para coordinar la entrega del premio.

DATOS DE LOS PREMIOS

CANTIDAD PREMIO PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL 4 entradas dobles 1 entrada doble 1 entrada doble para la película El corazón del Lobo este sábado 18 de octubre en Cineplanet Santa Catalina S/ 15.50 S/ 31

S/ 15.50 S/ 31 1 entrada doble 1 entrada doble para la película El corazón del Lobo este sábado 18 de octubre en Cineplanet Santa Catalina

S/ 15.50 S/ 31 1 entrada doble 1 entrada doble para la película El corazón del Lobo este sábado 18 de octubre en Cineplanet Santa Catalina

S/ 15.50 S/ 31 TOTAL S/ 124.00

CRONOGRAMA DE PREMIACIÓN

Viernes 17 de octubre del 2025 1 entrada doble para la película El corazón del Lobo este sábado 18 de octubre en Cineplanet Santa Catalina S/ 15.50 S/ 31

CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES

1. Solo podrán participar personas mayores de edad.

2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residentes en Lima - Perú.

3. GRUPORPP se contactará con el ganador una vez que se haya anunciado los nombres de los ganadores.

4. GRUPORPP S.A..C exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus datos personales.

5. GRUPORPP S.A.C. hace de conocimiento al participante que haya resultado ganador y que no hayan sido contactado, se deberá a consecuencia de los siguientes supuestos:

· El participante que haya resultado ganador no contesta de manera continua las llamadas realizadas por nuestro personal al número consignado por el mismo.

· El participante que haya resultado ganador consignó de manera errónea un número invalido en el formato de participación.

· El participante que haya resultado ganador consignó un número de un tercero que no mantiene ningún tipo de relación con el mismo.

· El participante que haya resultado ganador consignó un número que se encuentra fuera de servicio y/o apagado.

GRUPORPP exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus números de contacto, con la finalidad que, no incurran en los supuestos arriba señalados.

6. El ganador no podrá solicitar la variación del premio que reciba. El premio no podrá ser canjeado por ningún otro bien y/o servicio. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

7. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se remplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

8. GRUPORPP S.A.C. deja constancia que los participantes de la presente promoción que utilicen mecanismos irregulares denominados ethical hacking, robots.txt, bots y/o cualquier otra modalidad electrónica irregular, que busque vulnerar nuestro sistema aleatorio de elección de participantes; y así, tener mayores probabilidades de ser aleatoriamente elegidos, serán eliminados de la presente promoción y vetados de manera indefinida de todas las promociones comerciales que GRUPORPP S.A.C. organice. Asimismo, GRUPORPP S.A.C. se reserva el derecho legítimo de tomar las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de requerir la indemnización por daños y perjuicios contra aquellos participantes que pretendan vulnerar la transparencia y libre desarrollo de sus promociones comerciales.

9. GRUPORPP deja constancia que, una vez realizada la entrega de las entradas a los ganadores, no se hará responsable de las perdidas, falsificaciones de códigos QR, QR ya canjeados y/o cualquier otra contingencia que pudiese suscitar, por el mal uso de estos por parte de los ganadores. Por lo que GRUPORPP exhorta a los ganadores, que no compartan los accesos QR y/o códigos a terceras personas, para su correcto uso.

10. Las personas de la presente promoción no podrán participar más de una vez y ganar mas de una vez.

Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.