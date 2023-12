Dragon Ball: este es el personaje favorito de Akira Toriyama y no es Gokú, ni Trunks

El creador de esta franquicia también aprovechó para señalar al personaje que no le gustaba tanto, gracias a la actitud que tenía.

Dragon Ball es el éxito de Akira Toriyama, sin ninguna duda. Y siempre que aparece una información, dato o suceso curioso, los fanáticos se enloquecen, como es el siguiente caso.

Como se sabe, Akira Toriyama dibujó la gran mayoría de los personajes de Dragon Ball y les brindó una personalidad especial. Pero, ¿cuál de todos es su preferido? Te lo comentamos aquí.

¿Cuál es el personaje favorito de Akira Toriyama en Dragon Ball?

En redes sociales acaba de aparecer una extensa entrevista que brindó Akira Toriyama en el año 1995 para 'Dragon Ball Daizenshuu'. En la mencionada conversación, el creador de este universo admitió que Goku siempre será el rey, pero que el personaje que realmente lo cautivó por su sabiduría y destreza a la hora de pelear es nada menos que Piccolo.

"Supongo que Piccolo es el que más me gusta. De todos los enemigos, el Rey Demonio Piccolo siempre ha sido el que más le gustaba, e incluso después de eso Piccolo ha sido el que más me ha gustado. Me gusta Piccolo tanto como Goku", propuso el creador.

Está claro que Piccolo siempre fue un personaje soporte de la serie. Tuvo mucha relevancia para las batallas tanto de Freezer como la de Cell, en donde se enfrentó a cada uno. Para la saga de Majin Boo su rol fue más de consejero y entrenador, pero su experiencia fue vital para vencer a este demonio.

¿Y cuál es el personaje que no le gusta mucho a Akira Toriyama de Dragon Ball?

En esta misma conversación,Toriyama también dio a conocer cuál es el personaje que no cuadraba tanto. "Vegeta... de hecho, no me gusta tanto, pero era muy útil tenerle a mano", indicó.