Puedes ver SNK gratis y con subtítulos en español en algunas de estas fuentes. | Fuente: SNK

Si eres fanático del anime, debes recordar AnimeFLV, una importante web pirata que, por la misma infracción de derechos de autor, fue cerrada, pero que, gracias a su masivo tráfico de usuarios, está buscando regresar como una plataforma legal de transmisión por internet.

Su legado es grande y, aunque existen muchas más alternativas piratas en el ciberespacio, estas no generan réditos a sus creadores originales por lo que, mientras más sean usadas, las editoras se radicalizan aún más, buscando cerrarlas.

Por fortuna, hay un par de servicios gratuitos que puedes utilizar y, además de no gastar, podrás apoyar a la industria del anime.

Crunchyroll

Aunque también cuenta con una versión paga, la versión gratuita de este servicio es muy útil para ver últimos lanzamientos. Series como One Punch Man, My Hero Academy o hasta el propio Shingeki No Kyojin, están disponibles en este lugar, aunque con comerciales.

Anime Planet

No es Animal Planet. Esta página mantiene un catálogo decente de animes gracias a su colaboración con Crunchyroll y Hulu.

Midnight Plus

Está en inglés, pero mantiene series como Lupin III que realmente valen la pena observar.

Pluto TV

Esta app mantiene licencia de algunos animes importantes como Death Note, Beyblade e Inuyasha. Lo malo: son capítulos aleatorios y bajo una programación.

Pokémon

Si buscas contenido únicamente de Pokémon, aprovecha que el sitio oficial de la compañía mantiene un catálogo gratuito de películas y partes del anime gratis y con subtítulos.

¿Y para leer manga?

Manga Plus, de Shueisha, es un servicio gratuito que es una bendición para todos los amantes de estas historietas. Puedes leer gratis y en español los 3 primeros y los 3 últimos episodios de series como One Piece, Boruto o Dragon Ball Super. Recomendado si estás al día en ellos.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics, tecnología, redes sociales y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.