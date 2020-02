La frágil relación entre China y Japón se remece por una obra de la cultura popular. | Fuente: Shueisha/BONES

Si bien en la actualidad se mantiene relativamente tranquila, la relación entre China y Japón es frágil y existe tensión entre ambas naciones por conflictos del pasado. Debido a esto, cualquier acción es motivo suficiente para alterar el status quo entre estos países tal y como ha quedado demostrado por el último capítulo de Boku no Hero Academia.

El popular manga shonen ha causado controversia en el gigante asiático al revelar el nombre verdadero de un villano en su edición más reciente. Para explicarlo, tendremos que hablar un poco acerca de los acontecimientos del capítulo 259.

[ALERTA DE SPOILERS]

En la nueva entrega del manga, se devela que el nombre de Daruma Ujiko, el doctor que diagnosticó a Izuku Midoriya como “persona sin don” durante su niñez, es en realidad Maruta Shiga. Este científico conduce experimentos en seres humanos para estudiar los límites de los dones y formas de poder modificarlos, llegando al punto de hacerse pasar por el mismo proceso para lograr sus fines.

Similitud entre el villano Maruta Shiga y el doctor que diagnóstico la ausencia de don en Izuku Midoriya. | Fuente: Shueisha

La polémica surge debido al apellido de este personaje. Maruta (tronco en español) es un término clave que fue utilizado para referenciar a los prisioneros chinos capturados en la Segunda Guerra Mundial por la Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés. Al ser transportados a los campos de concentración, estas personas eran derivadas a una división que experimentaba con humanos vivos.

Doctor del ejército japonés viseccionando a un prisionero chino. | Fuente: Eurasia1945

Los prisioneros, entre los que se encontraban niños, mujeres embarazadas y ancianos, eran sometidos a atrocidades como experimentación con enfermedades y virus, lobotomía, disección y amputación de miembros en esta sección. Debido a esto, la reacción del público chino fue inmediata y la calificación del manga en plataformas como bilibili y Tencent Comics descendió a un 3.7 sobre 10 para ser retirado de los catálogos posteriormente.

La plataforma de Tencent dedicada al manga retiró a Boku no Hero Academia de su catálogo. | Fuente: Tencent

Ante esto, tanto Shueisha -la editorial que publica el manga- y el autor Kohei Horikoshi se disculparon con la audiencia china, afirmando que cambiarían el nombre del personaje en capítulos posteriores. El mensaje de Horikoshi fue publicado en Twitter, en el que explicó que “no tuvo la intención de que el nombre fuera asociado con cosas sucedidas en el pasado”.

La revista semanal Shonen Jump, publicación donde aparece Boku no Hero Academia, también explicó que todo se trató de una mala decisión en la elección del nombre para el personaje y que nunca fue elegido con malas intenciones.

Sobre Boku no Hero Academia

Boku no Hero Academia es un manga publicado por Shueisha en su revista semanal Shonen Jump desde el 7 de julio de 2014 hasta la actualidad. La obra es escrita y dibujada por el autor Kohei Horikoshi y ya cuenta con 24 volúmenes tankobon. La historia se sitúa en un universo donde las personas poseen poderes -llamados dones- y existen los superhéroes.

El manga narra las aventuras de Izuku Midoriya, un joven sin don que es reconocido por All Might -el superhéroe N°1 de Japón- gracias a su valentía y disposición para ayudar a los más necesitados a pesar de su condición. Tras revelarle que ya no puede mantener su poder, All Might decide hacer de Midoriya un superhéroe legándole su propio don.

Es así como el joven asistirá a UA, una escuela que prepara a los futuros superhéroes, junto a un variado elenco de personajes con sus propios sueños y ambiciones. Sin embargo, el camino no será sencillo puesto que en este mundo también existen supervillanos dispuestos a usar sus habilidades para acabar con el status quo de la sociedad.

Puedes leer Boku no Hero Academia a través de Manga Plus, la plataforma oficial de Shueisha para leer manga legalmente. Para acceder al capítulo 259, puedes usar el siguiente enlace.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.