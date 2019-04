'Boy With Luv', el nuevo video musical de la banda de K-pop BTS, alcanza las 130 millones de reproducciones en solo 3 días

El género músical K-pop, nacido en Corea del Sur, se ha convertido en una tendencia a nivel mundial, logrando millones de adeptos a lo largo de los cinco continentes. Tanto es así que solo en un par de días, dos estrenos de dos bandas distintas del género lograron lo impensable en occidente.

Tras el récord de BLACPINK con el mejor debut en 24 horas en YouTube, ahora los añorados BTS superaron en horas dicha marca con su nuevo videoclip 'Boy With Luv'. La canción alcanzó los 72 millones de reproducciones en su primer día y se consagró como la canción más popular de la plataforma.

Sin embargo, su éxito no queda ahí. En tres días al aire, la canción ha alcanzado los 133 millones de reproducciones con más de 7.9 millones de “me gusta”.

En el video la agrupación surcoreana interpreta el tema mientras aparece en varias escenas llenas de looks retro, con ropa brillante, blazers con plumas, todo al estilo de Broadway. Esta canción ha sido grabada con la artista estadounidense Halsey y es parte del recientemente álbum lanzado “Map of the soul: persona”.

El récord del día 1 en YouTube queda de la siguiente manera:

BTS – ‘Boy with Luv’: 72 millones BLACKPINK – 'Kill This Love': 56.,7 millones Ariana Grande - 'Thank u, next': 55,4 millones BTS - 'IDOL': 45,9 millones Taylor Swift - 'Look What You Made Me Do': 43,2 millones

¿Qué opinas?