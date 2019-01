BTS World Tour: Love Yourself in Seoul llega a los cines en Perú: horarios y salas disponibles a nivel nacional

El grupo surcoreano es un éxito musical en todo el mundo | Fuente: Asiapop

El mega popular grupo de pop coreano BTS llegará por primera vez a los cines del país con la proyección de un concierto de su última gira mundial Love Yourself.

BTS World Tour: Love Yourself in Seoul es el nombre de la película del concierto que realizó el grupo el 25 y 26 de agosto del 2018 en el Estadio Olímpico de Seúl como parte de la gira de su serie de álbumes titulados Love Yourself.

La cinta será proyectada únicamente el día 26 de enero en más de 90 países alrededor del mundo, en 3800 salas y está concitando toda la atención del enorme colectivo de fans del grupo, conocido como ARMY.

En Perú, la película estará disponible en las siguientes cadenas de multicines y salas:

UVK Multicines

Platino Basadre - 7pm

Platino Panorama - 7pm y 7:15pm

Caminos del Inca - 4:20pm y 7pm

San Martín - 4:20pm y 7pm

El Agustino - 12pm, 12:10 pm, 7pm y 7:10pm

Fuera de Lima: Huacho - 7pm, 7:20pm y 9:45pm Piura Plaza de la Luna - 12pm Asia - 4pm Ilo - 12pm y 7pm Tumbes - 7pm



Cinemark

Angamos (también disponible formato XD) - 10:30am, 10:50am, 11:10am, 1:20pm, 1:40pm, 4:10pm, 4:30pm, 7pm y 9:50pm

Jockey Plaza (también disponible formato XD) - 10:30am, 10:50am, 11:10am, 1:20pm, 1:40pm, 2pm, 4:10pm, 4:30pm, 4:50pm, 7pm, 7:20pm, 9:50pm y 10:10pm

San Miguel (también disponible formato XD) - 10:30am, 10:50am, 1:20pm, 1:50pm, 4:10pm, 4:40pm, 7pm, 7:30pm, 9:50pm y 10:20pm

Bellavista (también disponible formato XD) - 1:30pm, 10:50pm, 1:20pm, 1:40pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm

Megaplaza (también disponible formato XD) - 10:30am, 11am, 11:30am, 1:20pm, 1:50pm, 2:20pm, 4:10pm, 4:40pm, 5:20pm, 7pm, 7:30pm, 10pm y 10:30pm

Plaza Lima Sur - 1:00pm, 1:20pm, 3:50pm, 4:10pm, 7:00pm y 9:50pm

Fuera de Lima: Plaza Arequipa (disponible sólo en formato XD) - 1:20, 4:10, 7pm y 9:50pm Lambramani - 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm Cajamarca - 3pm Huancayo - 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm Huánuco - 12:15pm, 1:15pm y 3pm Piura - 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm Trujillo - (también disponible formato XD): 10:30am, 10:50am, 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm



Cineplanet

Guardia Civil - 1:40pm, 4:30pm, 7:20pm y 10:10pm

San Miguel - 10:30am, 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm Lurín - 10:30am, 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm

La Molina - 1:30pm, 4:20pm, 7:10pm y 10pm

Norte - 10:40pm, 1:30pm, 4:20pm, 7:10pm y 10pm

Mall del Sur - 10:50am, 12:40pm, 1:40pm, 3:30pm, 4:30pm, 6:20pm, 7:20pm, 9:10pm y 10:10pm

Primavera - 10:50am, 1:40pm, 4:30pm, 7:20pm y 10:10pm

Alcazar - 1:40pm, 4:30pm, 7:20pm y 10:10pm Pro - 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm

Santa Clara - 1pm, 3:50pm, 4:50pm, 6:40pm, 7:40pm y 9:30pm

Santa Clara Qhatu Plaza - 1:30pm, 4:20pm, 7:10pm y 10pm

Risso - 10:30am, 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm

Villa El Salvador - 1:30pm, 4:20pm, 7:10pm y 10pm

Ventanilla - 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm

San Borja - 10:30am, 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm

Brasil - 1:00pm, 3:50pm, 6:40pm y 9:30pm

Salaverry - 10:50am, 1:40pm, 4:30pm, 7:20pm y 10:10pm

Villa María del Triunfo - 1:40pm, 3:30pm, 4:30pm, 6:20pm, 7:20pm, 9:10pm y 10:10pm

Centro Cívico - 1:40pm, 4:30pm, 7:20pm y 10:10pm Centro - 1:00pm, 3:50pm, 6:40pm y 9:30pm

Comas - 1:20pm, 4:10pm, 7:00pm y 9:50pm Lurín - 1:40pm, 4:30pm, 7:20pm y 10:10pm

Fuera de Lima: Juliaca - 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm Arequipa - 1:30pm, 4:20pm, 7:10pm y 10pm Arequipa Real Plaza - 1:00pm, 3:50pm, 6:40pm y 9:30pm Cajamarca - 1:10pm, 4pm, 6:50pm y 9:40pm Piura - 1:40pm, 4:30pm, 7:20pm y 10:10 Piura Real Plaza: 4pm, 6:50pm y 9:40pm Huancayo - 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm Cusco - 1:10pm, 4pm, 5pm, 6:50pm, 7:50pm, 9:40pm y 10:40pm Pucallpa - 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm Huánuco - 4pm, 6:50pm y 9:40pm Tacna - 1:20pm, 2:20pm, 4:10pm, 5:10pm, 7pm, 8pm, 9:50pm y 10:50pm Puno - 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm Chiclayo - 1:10pm, 2:10pm, 4pm, 5pm, 6:50pm, 7:50pm, 9:40pm y 10:40pm Trujillo Centro - 1:40pm, 4:30pm, 7:20pm y 10:10pm Trujillo Real Plaza - 10:30am, 1:20pm, 4:10pm, 7pm y 9:50pm.



¿Irás a ver esta película al cine?