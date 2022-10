El estreno del primer episodio de Chainsaw Man causó el colapso de los servidores de Crunchyroll. | Fuente: MAPPA

Chainsaw Man, manga creado por Tatsuki Fujimoto, finalmente ha llegado a la pantalla chica con su tan esperada adaptación animada cargo de MAPPA, estudio detrás de Shingeki no Kyojin: The Final Season y Jujutsu Kaisen por nombrar solo algunos. No obstante, la descomunal emoción que surgió por el anime de esta obra le jugó una mala pasada a Crunchyroll ya que sus servidores colapsaron a los pocos minutos del estreno de su primer episodio.

Tal como fue reportado por cientos de usuarios a través de redes sociales como Twitter, la plataforma de streaming de anime que obtuvo los derechos de difusión para el anime de Chainsaw Man no pudo resistir al inmenso flujo de personas que atrajo el lanzamiento del primer episodio de la serie y sus servidores cayeron para molestia de los que esperaban ansiosos por el estreno del anime.

“Chainsaw Man” provocó el colapso de Crunchyroll

Oficialmente, el primer episodio del anime de Chainsaw Man se estrenó a las 11:00 a.m. (hora peruana) de hoy, 11 de octubre, por Crunchyroll. A medida que más y más usuarios ingresaban al servicio de streaming para ver el inicio de la serie, se dieron con la desagradable sorpresa de que en lugar de la típica pantalla principal estaba un anuncio de error debido a que los servidores no fueron capaces de soportar la enorme cantidad de personas presentes en Crunchyroll.

El error mostrado fue un Gateway time-out (504), un error bastante común provocado porque el servidor está lento, caído o no funciona correctamente. En la mayoría de los casos, lo más probable es que el servidor con el que el usuario intenta comunicarse está recibiendo un gran número de peticiones y sobrepasa la cantidad que puede soportar.

Afortunadamente, los servidores parecen haber regresado a la normalidad y Chainsaw Man así como otros animes ya pueden verse sin problemas a través de Crunchyroll.

Captura de la caída de los servidores de Crunchyroll por el estreno de Chainsaw Man. | Fuente: Twitter

Sobre “Chainsaw Man”

Chainsaw Man es un manga de autoría de Tatsuki Fujimoto. La historia nos relata la vida de Denji, un joven que vive en pobreza ya que sigue pagando las deudas que su fallecido padre le heredó. Obligado a trabajar con la Yakuza -mafia japonesa- para saldar los pagos pendientes de su progenitor, el muchacho es obligado a trabajar como Cazador de Demonios junto a Pochita, su compañero canino y Demonio Motosierra. No obstante, este es traicionado por los mafiosos y lo asesinan para hacer un contrato con otro demonio.

Acabado, Denji no tiene más remedio que hacer un pacto con Pochita para resucitar como un híbrido entre humano y demonio, producto de su fusión con su fiel amigo quien accede al trato a cambio de que este le muestre sus sueños. Tras eliminar a la Yakuza, es contactado por un equipo gubernamental de Cazadores de Demonios dirigidos por una tal Makima, quien lo invita a formar parte de sus filas.

La vida de Denji cambiará por completo ya que se le encomienda la misión de buscar y eliminar al Demonio Arma, el causante de la masacre más grande en la historia de la humanidad. A cambio, Makima le promete que le cumplirá cualquier favor que desee una vez haya acabado con su objetivo.

La adaptación animada de Chainsaw Man constará de 12 episodios y Crunchyroll se encargará de su distribución en Occidente. Como bien fue mencionado, el estudio MAPPA (Shingeki no Kyojin: The Final Season; Jujutsu Kaisen) es el responsable de la animación y mantendrá la esencia cruda de la obra original ya que no censurará las escenas con alta violencia o gore.

