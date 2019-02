Cine peruano prepara maratón de Megalo Box, importante anime del 2018

Una grata noticia para los amantes del anime ha llegado. Un importante cine ha anunciado que Megalo Box, serie dirigida por Yo Moriyama y estrenada en el 2018, será transmitida en su totalidad en una función especial.

Cineplanet, en una nueva edición de su sección Alternativo, prepara la maratón del total de los 12 capítulos del anime durante los días 23 y 24 de febrero. Así lo ha publicado en su cuenta de Facebook:

Megalobox ¡#Otakualerta! Este 23 y 24 de Febrero llega una MARATÓN ESPECIAL con toooodos los capítulos de #Megalobox 🥊 gracias a nuestro #CineplanetAlternativo . Separa la fecha para venir a disfrutar de la maratón con tus tomodachis preferidos :v Publicada por Cineplanet en Viernes, 15 de febrero de 2019

La serie toma lugar en un escenario futurista muy marcado por la desigualdad social. En ese contexto nace el Megalo Box, un deporte que añade al boxeo armaduras robóticas para una mayor brutalidad en los combates.

Joe, pugilista de bajos recursos, vive de perder en peleas arregladas en las periferias de la ciudad, pero cuando conoce Yuri, el mejor peleador de Megalo Box del momento, despierta su voluntad y busca convertirse en el mejor y ganar el Megalonia, un torneo millonario con el que puede salir de la miseria.

El anime explora el antes, durante y el después de la vida de los luchadores en esta actividad. No solo la gloria, sino los traumas que se marcan tras brutales peleas. Megalo Box es una oda al pugilismo y revive viejos clásicos como Hajime no Ippo y Ashita no Joe.

La sede aún no ha sido escogida, y las preventas aún no han sido habilitadas, pero te recomendamos estar alerta de las redes sociales para ellos.

¿Irás al cine a verla?

