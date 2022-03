Ten Shin Han el guerrero que posee 3 ojos, en esta nota se conocerá su origen | Fuente: Instagram dragonballsuper

En el inicio de “Dragon Ball”, Ten Shin Han era uno de los principales guerreros, con el pasar de los episodios solo tenía poca relevancia. Fue en la saga del Torneo del Poder que volvió a cobrar protagonismo, cuando Gokú lo eligió para que se integrase al equipo de los peleadores que iban a luchar con los otros universos.

Ten Shin Han tiene un misterio sin resolver: sus tres ojos, siendo una de la característica que lo diferencia de los otros guerreros Z. Este singular aspecto ha ocasionado que los fanáticos de la serie se pregunten cuál es el verdadero origen del peleador de artes marciales. A continuación, se revelará su procedencia.





¿Ten Shin Han es humano o extraterrestre?

El guerrero ha causado intriga a los fanáticos por sus tres ojos, ante aquella duda, el creador, Akira Toriyama, no ha brindado ninguna respuesta clara acerca del origen del personaje.

Sin embargo, si Ten Shin Han es poseedor de ascendencia alienígena, Toriyama habría revelado dicha respuesta hace mucho tiempo dentro del anime, como lo hizo con el origen de Piccolo durante la pelea con los saiyajin, ahí se descubrió que provenía del planeta Namekusei.

La única respuesta que se tiene acerca del origen de Ten Shin Han es en la guía de Daizenshuu 4 y 7, en donde se dice que el guerrero Z proviene de la “Tribu de los tres ojos”. Además, se menciona que estaría inspirado en la raza de los Osamu Tezuka, The Three-Eyed One. En conclusión, el peleador es humano, pero con antepasados pertenecientes a las tribus de tres ojos, pero no se conoce mayor detalle.





