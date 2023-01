El Super Saiyajin 4, la fase definitiva de Goku y Vegeta en Dragon Ball GT, no fue diseñado por el creador de la franquicia Akira Toriyama. | Fuente: Toei Animation

Dragon Ball GT forma parte de la infancia de la generación que creció viendo las aventuras de Goku y el resto de los Guerreros Z en la televisión. No obstante, como ya es bien sabido, esta saga no fue obra original de Akira Toriyama sino que se trató de una invención de Toei Animation -estudio responsable de la adaptación animada del manga- para darle una continuación al anime años después del final.

Sin embargo, es bastante probable que Akira Toriyama, mente creativa detrás de esta franquicia, haya sido consultado en múltiples ocasiones durante el desarrollo de GT para su historia, personajes y escenas. Pese a esto, lo que sí es un hecho es que el mangaka no fue el responsable del diseño del Super Saiyajin 4, la máxima fase de los saiyajin de raza pura que tanto Goku como Vegeta alcanzaron en este anime.

El verdadero creador del Super Saiyajin 4

A través de un reportaje elaborado por el portal español HobbyConsolas, trascendió que el creativo responsable de la transformación del Super Saiyajin 4, la cual es exclusiva de Dragon Ball GT y no ha aparecido en ninguna obra que pertenece al canon oficial de la franquicia, fue Katsuyoshi Nakatsuru. El japonés fue uno de los diseñadores de personajes y colaboradores principales del anime de Dragon Ball durante la década de los 90.

Dado que el estilo que manejó fue muy similar al de Toriyama y considerando que básicamente combina las transformaciones anteriores con una especie de “Oozaru humanizado” para lograr esta fase, muchos fans consideraban que el creador de la franquicia fue el responsable del Super Saiyajin 4 a pesar de que no estuvo involucrado plenamente con esta saga original de Toei Animation.

Primeros bocetos de Goku en fase Super Saiyajin 4. | Fuente: HobbyConsolas

Más bocetos de Goku en fase Super Saiyajin 4. | Fuente: HobbyConsolas

Los primeros bocetos del Super Saiyajin 4

En los bocetos originales del Super Saiyajin 4, Nakatsuru decidió utilizar azul y morado para pintar el torso y la cola de la transformación, características que retiene de la forma Oozaru que adoptan estos guerreros al ver la Luna. Sin embargo, el diseño por el que Toei Animation terminó optando utilizó los tonos rojizos que se pueden ver en el anime de Dragon Ball GT.

Los colores del torso peludo y la cola del Super Saiyajin 4 eran de tonos azules y morados en lugar del rojizo que terminó en el diseño final de GT. | Fuente: HobbyConsolas

Ahora, si bien es cierto que Toriyama no estuvo detrás de la creación del Super Saiyajin 4, esto no significa que el mangaka nunca haya dibujado ésta transformación o que la aborrezca por no ser de su autoría. De hecho, existe una ilustración de esta fase que el creador de la franquicia realizó para impulsar las ventas de los boxes de Dragon Ball GT en DVD.

Toriyama se basó en los dibujos de Nakatsuru para diseñar su propia ilustración de Goku en la fase Super Saiyajin 4 y hasta le preguntó a los fans “¿Me ha salido bien?”. El estilo es un tanto distinto al original.

Akira Toriyama se animó a dibujar el Super Saiyajin 4 a su estilo para impulsar las ventas de los DVD de Dragon Ball GT. | Fuente: Toei Animation/Akira Toriyama

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.