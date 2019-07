Esta video ha sido calificado como "satisfactorio". | Fuente: Reddit

Dragon Ball es la saga más famosa de anime en el mundo y los aficionados le rinden tributo en todas las áreas. Pese a ello, sigue sorprendiendo la unión de esta franquicia y algunas profesiones y hobbys, como, en este caso, el malabarismo.

En el foro de conversación Reddit, un usuario compartió una rutina de malabares en el que un artista logra ejercitar sus manos con seis esferas del dragón:

Desde rotar las bolas, hasta apilarlas, es difícil apartar la vista ante estos suaves movimientos. Hasta el momento, más de 53 mil personas han reaccionado positivamente ante esta rutina.

Sin embargo, le falta algo: las esferas del anime son siete, no seis. Quizás no quiso despertar a ShenLong o no estuvo preparado para pedir un deseo.

¿Qué opinas?