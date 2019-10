Este juego supone un deleite total para los fans de Dragon Ball. | Fuente: Toei Animation

La adaptación animada de Dragon Ball es una de las más populares de Japón y el mundo. Las aventuras de Gokú han conquistado a generaciones enteras por sus batallas alucinantes y poderosos personajes. Es por esta razón que la música de la serie ha quedado muy marcada en la mente colectiva de sus seguidores quienes la recuerdan con especial cariño. Ahora, los fans podrán cantar esas icónicas canciones en un nuevo proyecto de la franquicia.

Un usuario en YouTube con el nombre de Super Vegetto Pothara ha publicado el tráiler de Dragon Ball Karaoke Tenkaichi, un juego de karaoke de la serie. Este peculiar título presenta arte del gran Fenyo, uno de los artistas promocionales más reconocidos de la franquicia, además de contar con la animación de Miyako Tsuji, directora de animación de Dragon Ball Super.

El karaoke interactivo contará con las canciones más icónicas del universo Dragon Ball. | Fuente: YouTube/Super Vegetto Pothara

El objetivo del juego es derrotar a otros personajes de Akira Toriyama como Ten Shin Han y los villanos de toda la vida Freezer, Cell y Majin Buu sumando puntuación con el poder del canto. No cabe duda de que el karaoke contará con clásicos temas de la banda sonora de la serie como Cha-La-Head-Cha-La, We Gotta Power (El Poder nuestro es) y We Were Angels (Ángeles Fuimos) pero queda esperar a la confirmación de los desarrolladores del título.

Lamentablemente, por el momento solo se sabe que este karaoke interactivo será lanzado en salas especializadas de Japón, pero la posibilidad de que llegue a otros territorios aún ha sido desestimada. Sólo queda esperar a más noticias.

¿Te animarías a cantar alguno de estos temas?

