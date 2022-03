Goku come grandes porciones de comida para tener las energias suficientes para sus enfrentamientos. | Fuente: Instagram

En todas las sagas de “Dragon Ball”, una de la característica peculiar del guerrero Gokú, es su hambre, hasta se podría decir que las veces que ha comido se comparan con sus batallas frente a otros guerreros.

Es tanta el hambre del saiyajin que antes y después de sus combates se come gran cantidad de platillos japoneses, en donde no puede faltar una gran ración de arroz. Sin embargo, Gokú, no es el único guerrero que come en grandes cantidades, Vegeta, Gohan, Trunks y Goten son de consumir bastantes platillos. Esto hace que los fanáticos se cuestionen acerca de las razones por las cuales el guerrero Son Gokú come mucho, en esta reseña explicaremos las razones.

¿Cuál es motivo por lo cual Gokú come demasiado?

En sí, los guerreros saiyajin tienen un metabolismo super rápido, es por ello, que pueden comen en grandes cantidades sin engordar. Además, los guerreros disputan duras batallas en donde gastan gran parte de sus energías, es por eso, que su forma de recargar su poder es comiendo deliciosos y grandes platos de comida. Si los saiyajin no comen en grandes cantidades no rendirán adecuadamente en sus enfrentamientos

Un el manga se relata un hecho importante, el cual trata acerca de la pelea de Gokú contra Yamcha, ya que, en aquel combate, el guerrero saiyajin fue derrotado al encontrarse sin energías, y esto se debió a que estuvo por mucho tiempo en el desierto y por ello no había comido. Un capítulo después, el mismo Gokú, dijo que ahora que se encontraba con la barriga llena y podría enfrentar con mejores energías a su rival, siendo el resultado de la batalla a favor de Kakaroto.

Al tener un metabolismo rápido y un gasto calórico enorme, Son Gokú, requiere consumir muchos platos de comida para compensar su gasto calórico. Y es por ese motivo que todos los saiyajin tienen un apetito enorme.





