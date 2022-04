¿Por qué Kaio sama nunca revivió? | Fuente: es-dragon-ball-official.com

Kaio Sama del norte, fue uno de los principales maestros de Goku, durante la etapa de “Dragon Ball Z”, esta deidad protectora tenía su propio y diminuto planeta, situado en el camino de la Serpiente, en este lugar vive junto a su mono Bubbles y un pequeño grillo llamado Gregory.

Kaio Sama vivía en armonía dentro de su planeta. Sin embargo, en los eventos del torneo de Cell, el gobernador de la parte norte de la galaxia del universo 7, fue exterminado cuando Gokú llega a su planeta junto con un agigantado Cell, quién estaba a punto de explotar debido a su gran acumulación de energía y un ataque desesperado por exterminar la tierra, por lo que el Saiyajin, se teletransporta junto al villano, al mundo donde reside Kaio Sama y así explotar en este punto sin afectar la tierra, pero eliminando en el acto a Kaio Sama y su planeta.

Errores de Toriyama

Una de las grandes incógnitas dentro del universo de Dragon Ball, fue la razón por la que nunca fue resucitado Kaio Sama. Muchos aseguran que esto fue debido a los constantes errores e incongruencias de Akira Toriyama, que en muchas ocasiones ha dejado en evidencia estos problemas de narrativa o lógica en su obra. Sobre todo porque tras finalizar la batalla contra Cell, los Guerreros Z se reúnen en el templo de Kami Sama para poder llamar a Shen Long mediante las esferas del dragón, y uno de los deseos fue revivir a todas las víctimas asesinadas por Cell. Pese a ello, ya sea por error u olvido, Kaio Sama siguió muerto luego de este hecho.

Pero aunque suene algo extraño, hay una particular explicación de este suceso y la respuesta está en un arco no canónico, conocido también como “relleno”: el Torneo del Otro mundo. Si bien, esta información no fue dada en los arcos principales, Toei Animation, mediante este relleno, decidieron explicar las razones por las que Kaio Sama nunca volvió a la vida, esto debido a que no tenía importancia para un ser divino como él. Siendo un protector, no importa si está muerto no, ya que en los dos planos sigue cumpliendo sus funciones existenciales.

De este modo, se trató de calmar esta duda constante de los fanáticos de Dragon Ball. Toriyama en esta ocasión fue salvado por un pelo, gracias a Toei Animation, quienes se encargaron de responder a su manera, esta dudosa situación.

