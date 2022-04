Hay muy pocas fotografías y videos de Toriyama, un persona que, pese a su popularidad, es muy reservado con la prensa | Fuente: Composición

Luego de 37 años de creación de uno de los mangas y animes más famosos del mundo, Akira Toriyama está cada vez más cerca del retiro al mando de la dirección de la saga Dragon Ball.

Como parte del Tomo 18 de Dragon Ball Super, el cual supervisa, Toriyama mencionó que el manga de esta saga estaría “por arrancar una nueva etapa”, frase que ha hecho sonar las alarmas en la franquicia.

Toyotaro, su sucesor

Si esta nueva fase significa un retiro, hay un nombre clave que tomará las riendas de Dragon Ball: Toyotaro. Él ha sido escogido por el propio Toriyama para ser su sucesor.

Seguir la obra de otra persona no es fácil y Toyotaro lo sabe. Cambiar de artista detrás de una obra tan elogiada puede significar también un cambio de la perspectiva original, algo con lo que muchos de los fanáticos no están de acuerdo.

En 2019, Toyotaro habló al respecto y enfatizó que él es un gran fan de la franquicia como cualquier otro: “Realmente soy un fan ordinario. Nunca pensé que uno de esos fans algún día sería capaz de dibujar las obras de Akira Toriyama Sensei (Sensei significa maestro) … Es una locura”.

Por lo mismo, la presión para el artista de reemplazar al creador de una de sus más fuertes inspiraciones es grande y muchas veces siente que no puede contra aquello: "No tengo ninguna confianza en hacer que mi trabajo se parezca al de mi maestro, sigo peleando por intentar crear una historia, sigo siendo un aprendiz. Intento no ver las cosas desde un punto de vista objetivo porque si no la presión llegará a mí".

Actualmente, Toyotaro se encarga de ilustrar el manga de Dragon Ball Super, aunque aún con la supervisión de Toriyama.

“Gracias a todos, hemos alcanzado el Volumen 18, los mismos que tuvo Dr. Slump en estos términos. Toriyama-sensei empezó Dragon Ball en este punto, lo que significa que finalmente llegó a la línea de salida. Mi falta de experiencia no es más una excusa. Haré lo mejor”, señala un mensaje en el tomo, firmado por Toyotaro.

