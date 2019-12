Dragon Ball Super | Akira Toriyama explicó el diseño de Moro, el villano de la última saga

Dragon Ball Super se impone ante EVDLV y Game of Thrones como serie más buscada por los peruanos en Google durante 2019

El creador de la popular franquicia Dragon Ball, Akira Toriyama, ha explicado las razones que lo llevaron a imagina a Moro, la cabra anciana que está ocasionando más de un problema a Gokú y Vegeta.

En el tomo 11 de Dragon Ball Super, se publicó una entrevista realizada al artista sobre este gran rival de los saiyajines. Toriyama fue puntual en sus palabras: Moro no será un futuro aliado de Gokú, es un rival a vencer para siempre.

El diseño de Moro fue creado para que realmente pareciera un villano. El enemigo del arco “El Prisionero de la Patrulla Galáctica” no es un antagonista que se convertirá en aliado/compañero después, absolutamente no. Quería que fuera un enemigo que no tengamos más opción que derrotarlo, por ejemplo, como en el caso de Piccolo Daimakú, que sea un enemigo que todo mundo piense “tenemos que acabar con él”.