Deleitate con la reimaginación de Bulma en la pluma de diversos mangakas gracias al fanart de este aficionado. | Fuente: Composición/Shueisha

No hay duda al respecto: Dragon Ball es una de las franquicias de la cultura japonesa más importantes de todos los tiempos y su legado se expande a través de la obra de otros mangakas de la Tierra del Sol Naciente. El estilo de dibujo de Akira Toriyama se ha convertido en un hito del arte de la cultura popular y no es difícil reconocer alguno de sus trabajos con solo echarle la vista al diseño de sus personajes.

Sin embargo, Shonen Jump -la revista que recopila los capítulos semanales de diversos mangas- también posee otras franquicias de alta calidad que han logrado hacerse un nombre a pesar de la abrumadora presencia del Saiyajin y sus amigos. Obras como Naruto, Bleach, One Piece y Boku no Hero Academia son de lo más leído entre los asiduos al comic japonés y este artista amateur lo sabe perfectamente.

Es por esta razón que el usuario identificado como a2t.will.draw en Instagram compartió una imagen en la que se puede apreciar a Bulma, la esposa de Vegeta y uno de los personajes femeninos más queridos de la saga, en diversos estilos de diseño basados en las plumas de artistas como Masashi Kishimoto, Tite Kubo, Eichiro Oda y Kohei Horikoshi.

El fan incluso se atrevió a dibujar a Bulma con diseños de Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin y el infravalorado JoJo’s Bizarre Adventure; obras que poseen un estilo muy particular de diseño de personajes y que da resultados que oscilan entre lo extravagante, impresionante y perturbador.

Puedes apreciar la espectacular imagen a continuación:

No cabe duda que Bulma versión Jojo's Bizarre Adventure es una de las mejores... | Fuente: Instagram/a2t.will.draw

¿Qué opinas? ¿Con qué diseño te quedas?

Recuerda que puedes leer el manga de Dragon Ball Super de manera oficial a través de Manga Plus, la plataforma de Shueisha. Si deseas acceder al capítulo 54, puedes hacerlo desde este enlace.