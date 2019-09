¿Fan del romance y Dragon Ball? La razón detrás de la ausencia de afecto es más sencilla de lo que parece. | Fuente: Toei Animation

Los fans de Dragon Ball están acostumbrados a ver las impresionantes peleas que se llevan a cabo entre los héroes y villanos de la serie. Sin embargo, a lo largo de los años, el pequeño Gokú se convirtió en adulto y hasta en un padre de familia. A partir de esto, más parejas se han unido entre algunos personajes como Vegeta y Bulma o Krillin y Androide 18.

Pero… ¿por qué no hay alguna escena en manga o anime de un beso entre estos personajes? La razón es bastante simple pero no deja de ser curiosa. Según la Daizenshuu 7 -la guía oficial del universo Dragon Ball Z- el creador de la franquicia Akira Toriyama revela algunos detalles ocultos entre sus personajes. Cuando se refirió a la relación de Krillin y N° 18, contó lo siguiente cuando le preguntaron el porqué no se han besado:

“Pasaron muchas cosas durante esos 7 años. Para Androide 18, Krillin era un tipo de persona que nunca había conocido: sincero y directo. Poco a poco eso le atrajo. En mi opinión, su historia de amor está muy bien explicada; y la de Bulma y Vegeta igual. Sin embargo, jamás la dibujaría en el manga, es muy vergonzoso” escribió el mangaka.

Daizenshuu edición 7, la guía oficial de Dragon Ball Z. | Fuente: Shueisha

Además, el autor mencionó que prefiere dejar este tipo de historias a su amigo Masakazu Katsura, el legendario mangaka detrás de obras como Video Girl Ai y DNA² además de los diseños de personajes en el nuevo juego de Platinum Games, Astral Chain.

Los seguidores de Dragon Ball nunca se han visto especialmente consternados por este detalle, pero siempre ha sido un detalle que saltaba a la luz cuando se hablaba de las relaciones entre los personajes de la serie. ¿Veremos una muestra de afecto de este tipo en los siguientes capítulos de Dragon Ball Super?

